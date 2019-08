Una obra ejemplar

Señor Director:



Antioquia sí puede, Bogotá no quiere. El 15 de agosto del 2019 se inauguró el túnel de Oriente o Santa Elena, la obra de ingeniería más grande en Latinoamérica, con 8,1 kilómetros. El túnel reducirá el recorrido de 45 a 18 minutos, conectando el aeropuerto de Rionegro con Medellín. Hubo problemas por atrasos y suspensiones temporales, normales en un proyecto, pero sin sobrecostos.

Los paisas son ejemplo de tenacidad en obras públicas. Tuvieron el primer teleférico para servicio público, el Metrocable. También, las escaleras eléctricas, ya que, por su topografía montañosa, los habitantes de las comunas de Medellín tenían que subir y bajar cuestas empinadas y peligrosas.



El metro elevado, el ligero y ahora, los buses eléctricos. Esto demuestra que sí se puede. A diferencia del ego de los gobernantes bogotanos, quienes no han querido, por negligencia, en más de setenta años construir el tan anhelado metro. Por ahora no se acerca ni siquiera a los primeros centímetros, no obstante los innumerables estudios. ¿Será que veremos la luz al final del túnel de La Línea, obra que lleva más de diez años y nada que han podido entregar? Felicitaciones a los antioqueños.



Helena Manrique Romero



No es un render, es una foto real y maravillosa estampada en el periódico EL TIEMPO (15-8-2019) del túnel de Oriente, en Rionegro, Antioquia, y cuya construcción, considero, fue posible gracias a la total ausencia de egoísmos de mandatarios que suspenden proyectos porque su antecesor o antecesores los idearon e iniciaron.



Esta maravilla es pura voluntad política y de autoridades que quieren su terruño, como lo son los antioqueños, que en este mismo momento están adelantando estudios para la construcción de su metro en Rionegro, con capacidad de transportar 20.000 pasajeros hora/sentido.



El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos debe sentir una gran satisfacción por haber dado luz verde a este proyecto en el 2011. “Esta es una obra del estilo de una ciudad altamente desarrollada”.



Alberto Merchán Acosta

La defensa de la niñez no da espera

Dios santo, ¿por qué en este país están matando a los niños? Esta semana encontraron en Medellín, muerta, a la niña de 12 años que había desaparecido por unas horas. Una tragedia tremenda para la familia; y este viernes encontraron el cuerpo del niño que había desaparecido en esa ciudad el 6 de agosto. Otro drama horrendo. ¿Dónde están la humanidad, el respeto por la vida y por la infancia? Una sociedad que no respeta ni a sus niños tiene signos de perversión muy graves. Que haya cadena perpetua es lo que falta. La impunidad es una fatalidad que duele y agrava la tragedia. Por favor, la defensa de la niñez no da espera.



Ángel María Aguilar

