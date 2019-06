Una muestra del desempleo

Señor Director:



Es sorprendente la cantidad de personas que se presentaron esta semana en la plaza de los Artesanos, en busca de empleo. Es allí donde vemos que las cifras de desempleo son muy altas, que no es lo que el Dane dice. Uno de mis hijos hizo fila todo el día; cuando llegó su turno, averiguó por la vacante, y la respuesta es que ya no recibían más hojas de vida. En mi caso, tengo 62 años y debo trabajar porque en mi grupo familiar hay tres personas sin trabajo. Así mismo, a varios de mis familiares les ha sido imposible tener una vida laboral fija, unos por la edad, otros por falta de experiencia, etcétera.

Todo esto debido a que muchas de las empresas que había en Bogotá las trasladaron a pueblos cercanos, y el Gobierno no ha tenido en cuenta este desastre. Igualmente, la contratación a corto tiempo, por prestación de servicios.



Fue muy doloroso ver en las noticias esas largas filas y tantas personas con grandes necesidades.



Elvia Martínez M.

Otra vez las barras bravas

Señor Director:



Nuevamente, la noticia deportiva del fútbol no es el empate entre Unión Magdalena y Millos a un gol ni el triunfo del Pasto 3-0 sobre América, sino la violencia vivida por los habitantes de Santa Marta y el Rodadero con las barras brutas de Millonarios. No hay derecho a que a donde lleguen es a crear caos, actos delincuenciales y generar violencia con ataques a la Policía -hubo un herido con puñal y varios contusos-, a atacar el comercio, a ver qué se pueden llevar. ¿Qué pasa con las autoridades que no prevén esta grave situación, que siempre sucede con estos violentos, para controlarlos y judicializarlos? No puede ser que cada vez que haya fútbol, la violencia sea la imagen de la fecha.



Joaquín Correa López

Gasolina para la cocaína

Señor Director:



EL TIEMPO de 27-5-2019 trae un artículo en el cual se muestran regiones del país en donde la gasolina se utiliza en el proceso de la cocaína. Dice que para producir un kilo de base de coca se requieren 75 galones. Si analizamos el mapa del país, ¿dónde está ocurriendo esto? En el occidente del país, en el norte y el sur. En las mismas regiones que fueron de colonización de economía campesina y con las políticas neoliberales fueron abandonadas a su suerte y después golpeadas en gran parte por los TLC. Se crearon esperanzas con el proceso de paz, pero creemos que el gobierno pasado no lo comenzó bien y el actual no lo quiere seguir. Es muy grave que los ex-Farc se estén pasando al cartel del Golfo. Volvamos al comienzo, apoyemos la economía campesina, como recomienda la ONU.



Fidel Vanegas Cantor

La caza de ballenas

Señor Director:



Me impresionó la foto publicada en este diario el jueves 30, sobre la matanza de 800 ballenas piloto en la isla de Feroe (Dinamarca). No puede ser que a estas alturas haya civilizaciones, se supone que modernas y cultas, que cometan estos actos tan despiadados contra unos bellos animales que van en su inocente ritual migratorio, solo porque es parte de una tradición. Lo triste es que la cacería va hasta septiembre. ¿El resto del mundo no puede hacer nada?



Carmen Rosa Novoa

