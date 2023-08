Una lucha de todos

SEÑOR DIRECTOR:

​

La noticia de incautación de cocaína es muy frecuente. Eso significa que el negocio sigue en auge. Leí hace unos días que en los primeros siete meses de este año las Fuerzas Armadas habían incautado más de 390 toneladas en diferentes lugares del país. Este lunes vemos en este diario que en San Andrés fueron incautados 1.528 kilogramos de cocaína. Es decir, tonelada y media. La droga iba camino de Estados Unidos, camuflada entre cajas de frutas y verduras.

Lo que vemos es que los narcos no se detienen, pero también que nuestras Fuerzas Militares y de Policía continúan en una lucha que debe ser reconocida. Y se les debe ayudar, porque el narcotráfico es la peor desgracia para toda la sociedad. Detrás de este hay muerte y corrupción. Y hay muchas vidas que se consumen en el vicio. Que sigan las pesquisas, que haya recompensa y protección a los denunciantes, inclusive de laboratorios. Y que continúe la erradicación. La lucha debe ser de todos.

Una cosa más, que no se abandonen las pesquisas de enviciadores cerca de los colegios. Cometen uno de los peores crímenes.

Lucila González de M.

Choque de egos



SEÑOR DIRECTOR:



Desde hace algunos días los bogotanos vimos a la alcaldesa de la ciudad celebrar de manera emocionada la firma del desarrollo del viaducto de la primera línea del metro. En dicho evento resaltó de manera especial que la primera línea no tenía reversa, que estaba asegurada. El presidente Petro, de manera inmediata, reaccionó defendiendo su idea de modificar el trazado y la construcción parcial subterránea del sistema. Esta situación no corresponde a las necesidades de la ciudad y sus habitantes. Única y exclusivamente responde al pulso de poder. La primera línea quedó definida y contratada por la administración anterior. El metro es una necesidad imperativa para la ciudad y sus ciudadanos, y la pugna no contribuye en nada al desarrollo del proyecto. Los egos de ambos mandatarios superan las necesidades de la ciudad y sus habitantes: pésimo ejemplo.

Eduardo Acosta Peñaloza

Ayuda para la defensa ambiental



SEÑOR DIRECTOR:

​

Ante el cambio climático mundial, cuyas consecuencias y sus devastadores impactos comienzan a ser cada más visibles tanto en los humanos como en las plantas y animales, es necesario actuar con la mayor prontitud y eficacia, acudiendo a todos los medios posibles. Ojalá las grandes potencias mundiales puedan aportar soluciones de gran magnitud, entre las cuales prevalece la rigurosa conservación de selvas y espesuras, comenzando por la Amazonia, referenciada como el mayor bosque del planeta, cuya parte nuestra viene siendo deforestada por bandas criminales, asunto que podría solucionarse si las potencias mundiales aportaran tropas entrenadas exclusivamente para tal efecto, para lo cual habría que dejar de lado un falso nacionalismo de una utópica usurpación territorial.

Solo así lograríamos conservarla, pues nuestras Fuerzas Armadas y nuestra corta economía nos impiden hacerlo.

Héctor-Bruno Fernández Gómez