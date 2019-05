Una consigna nacional

Señor Director:



Importante que haya conciencia del peligro que corren numerosos colombianos que han tenido el valor de defender los derechos de los demás. O los que el Estado no ha podido. Los líderes sociales defienden sus comunidades, sus tierras, el medioambiente, los derechos al retorno o a vivir en paz. Eso es muy, pero muy valioso. Lo menos que se debe hacer es protegerlos, rodearlos, hacerles sentir que no están solos, que otros colombianos, desde sus sitios de trabajo, están con ellos, pero lo vital es que el Estado tome defensa de la vida como gran prioridad, no por un día, una semana, sino siempre. Tiene que ser consigna nacional.



Lucila González de M.

Patinetas por doquier

Señor Director:



A la invasión casi absoluta del espacio público por parte de vendedores ambulantes y mendigos, principalmente extranjeros, se suma ahora la manera como las patinetas verdes de la firma Grin aparecen estacionadas en todos los andenes de Bogotá. La Ley 769 o Código Nacional de Tránsito define un andén de manera clara y categórica como “Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de esta”. En ese orden de ideas, asombra la impunidad con la que los señores de Grin están violando la ley al hacer negocio, convirtiendo los andenes de la ciudad en sus parqueaderos, y ante la negligencia absoluta de las autoridades distritales por hacer cumplir la ley.



Fernando Sánchez S.

La reconciliación es el camino

Señor Director:



La reconciliación es definitivamente la vía para que nuestro país vaya por el rumbo correcto. Lo sucedido con el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien fue auxiliado en el Congreso por el senador Julián Gallo del partido Farc, ante un problema de salud, es una prueba innegable de que desarmando nuestros corazones y actuando siempre con nuestra mejor intención llegaremos a mejores resultados. Ese hecho muestra que nuestro país va por buen camino, a pesar de nuestras diferencias. Colombia merece que nos entendamos en la diferencia.



Elkin F. Becerra M.

Poco les importa la gente

Señor Director:



Es muy triste la poca o nula importancia que le dan nuestros ilustres gobernantes a la población civil, a la gente normal. Para arreglar una cuadra se demoran tres meses, sin importar las incomodidades que se causen. Podrían hacer la misma obra en una semana, o menos, con la inclusión de más personal y maquinaria. La gente no les importa. Y así pasa con todo. Se necesita más eficiencia, que se acuerden de que los elige el ciudadano, que es muy aguantador.



Ángel Senosiain Varona

