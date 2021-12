Una biblioteca más cerca del cielo

SEÑOR DIRECTOR:

Las bibliotecas permiten a los ciudadanos empaparse de cultura y viajar por el mundo sin cruzar las fronteras. Una nueva biblioteca, ubicada en el barrio El Mirador de Ciudad Bolívar, ha sido recientemente inaugurada. Tiene la particularidad de estar más cerca del cielo porque es la última estación del TransMiCable, el sistema de transporte por cable aéreo situado en el sur de la ciudad capital.

La edificación de cinco pisos, que favorecerá a cerca de 700.000 habitantes de la zona, ofrece un sinnúmero de beneficios; entre ellos, un particular museo: el de la Ciudad Autoconstruida, que es un homenaje a quienes construyeron por sí mismos sus viviendas y su propia sociedad.



Ojalá, con mayor frecuencia recibiéramos este tipo de noticias positivas que contrastan con la infinidad de obras inconclusas, donde la mano de algunos funcionarios públicos corruptos hace presencia.



"Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro", dijo la poetisa Emily Dickinson.

Mario Patiño Morris

La ‘coalicionitis’

SEÑOR DIRECTOR:

Se prendió la mecha política para las elecciones presidenciales y de Congreso en Colombia 2022. La 'coalicionitis', porque algunos precandidatos se decidieron por grupos de derecha, izquierda; pero los de centro se dispararon porque surgieron muchos centros, generando coaliciones mediáticas de moda. Todos cacarean contra el continuismo, favores políticos, corrupción, maquinaria y demás demonios. Pero siempre han estado ahí. Promesas: equidad, cambio climático y la de siempre: la paz. Nuestro voto en marzo y mayo tiene que ser muy bien pensado porque, como dice el refrán popular: 'Mucho cacique y poco indio'. ¿Dónde están los programas de gobierno?

Helena Manrique Romero

Bogotá

La inseguridad

SEÑOR DIRECTOR:

La inseguridad, no solo en Bogotá, es uno de los temas más traumáticos para la sociedad. El hampa se ha desatado, no solo el atraco a mano armada, sino los delitos digitales.



Estar en la calle es estresante, da miedo caminar solo por un peatonal, caída la noche, o ir en bici y recorrer el mismo centro de la ciudad. Las autoridades hacen grandes esfuerzos, pero no es suficiente porque hay bandas organizadas, delincuencia común, etc.



Por esto, todos debemos cuidarnos, ser solidarios, informar, y, eso sí, que la justicia obre. Los delincuentes reincidentes son un peligro y no pueden ser tratados con benevolencia.

Ángel María Aguilar

Por el camino legal

SEÑOR DIRECTOR:

La muerte de ‘Romaña’, el ‘Paisa’ y ‘Santrich’, así como la captura de ‘Otoniel’, es una enseñanza para los jóvenes de que el de la guerrilla, el narcotráfico, la violencia y el contrabando no es un camino válido. La solución es el trabajo duro, como el de tantos que la luchan decentemente, y no esa ruta de miseria, ideologías falsas, escondites, lujos, prostitución y dinero corrupto. Esto no es moralismo, es pura observación.

Juan Guillermo Durán Mantilla