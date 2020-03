Una actitud ejemplificadora

Señor Director:



A propósito del Día de la Mujer, quiero rendir homenaje a una valerosa mujer. Me refiero a Natalia Ponce de León, quien, después de que un malnacido le desfiguró la cara con ácido, ha tenido la entereza de reconstruir su vida, en vez de aislarse y maldecir su mala suerte. Ella se presenta en todo su esplendor en la portada de una revista, con todo y cicatrices, constituyéndose en un ejemplo de superación para las mujeres y los hombres que nos quejamos de las nimiedades de la vida. Mil rosas para ella.Fernando Valencia Vásquez

Cuarentena voluntaria

Señor Director:



Luego de leer la historia de cómo aterrizó el primer caso de coronavirus en Colombia, es importante recordar una recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) a viajeros que llegan de países con alto riesgo, como lo es que, aunque no tengan sintomatología, adopten una autocuarentena de 14 días, porque pueden ser portadores sanos en el momento de llegar. No sé si las autoridades sanitarias colombianas están haciendo esta recomendación. Si en este caso se hubiera cumplido esta advertencia, la posibilidad de contaminar a otras personas se habría disminuido considerablemente.Mario Mejía, M. D.

Un justo reconocimiento

Señor Director:



Definitivamente se demostró que las cárceles en Colombia pueden ser centros de resocialización productiva y no solo sitios donde el preso sale peor que cuando ingresó. La actriz y activista Johana Bahamón, de 38 años, cambió de escenario en el año 2012, después de ser jurado en un reinado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Concluyó que por el lado del arte y el trabajo comunitario se puede salir adelante, sobre todo para iniciar una nueva vida después de purgar una pena. Ella fundó el Restaurante Interno en Cartagena, único en el mundo donde cocinan solo mujeres presas para el público. Fundó Casa Libertad. Fundó Acción Interna. Ya son 33 cárceles de ambos sexos en Colombia donde su labor ha generado ingresos para las familias de los presos. Por esta razón, Bahamón ganó, entre 30 nominadas, el Premio Mujer Cafam 2020. Más que merecido.Helena Manrique Romero

Cuidar el PAE

Señor Director:



EL TIEMPO (6-3-2020) nos habla del PAE retrasado para 189.000 estudian- tes en Cartagena, Casanare y Tolima. Este programa no se debe descuidar porque ha ayudado a bajar la deserción escolar. Y atención: desde 2003 para acá, según la revista ‘Semana’, 14.200 menores han sido reclutados por grupos paracos y disidentes. Es de reciente creación un organismo de control para el PAE. Se requiere que este -con Minagricultura-, además de ejercer control, apoye el fomento de granjas escolares con productos sanos de la economía campesina, para que los estudiantes rurales y urbanos -junto con los padres de familia- se relacionen con la producción de estos alimentos saludables y así poder sacar a los mafiosos que han encontrado una gran oportunidad en el PAE, llevándoles “comida chatarra a los estudiantes”. Estos programas son más urgentes donde se está haciendo la sustitución de cultivos de uso ilícito...Fidel Vanegas Cantor

