Un SOS para los campesinos

Señor Director:



Los campesinos, nuestros abastecedores de la canasta familiar, están pasando uno de los momentos más difíciles de su economía y, por ende, de su calidad de vida.

Me atrevo a proponerle al Gobierno, en cabeza del presidente Duque y su ministro de Agricultura, y al Ejército Nacional, que les compren, a un precio razonable, las cosechas que se encuentran en abundancia. Ejemplo: la papa, que han tenido que botar, regalar o vender a precios lejos del valor de la inversión, y recogerla con camiones y personal del Ejército Nacional en el punto de cosecha o en un lugar determinado por las alcaldías municipales, o que transportadores que están sin trabajo hagan la recolección.



Hay muchas familias que están aguantando hambre, hay también ancianatos, cárceles, hogares del Bienestar Familiar a donde se podría hacerles llegar mercado, directamente.



Da pena ajena y tristeza ver cómo se pudren los productos en nuestros campos y no actuar para salvar la economía de esos seres que se desgastan día a día en su físico para hacernos llegar comida a nuestras mesas. Que vivan esos héroes.

Jorge Trujillo Mejía

Bogotá

35 años de la tragedia de Armero

Señor Director:



El 13 de noviembre de 1985, la tragedia de Armero, Tolima, enlutó al pueblo colombiano. Fue aquella noche la que marcaría el valor de la familia y los buenos momentos, pues en un segundo puede cambiar la vida.



Luego de 35 años, y por experiencia cercana de mi papá, aún siento la impotencia de no haber podido conocer a mis abuelitos y recuerdo cómo él pudo seguir adelante, empezando desde cero en una ciudad que ha formado a mi familia con unión y amor.



Son aquellos ejemplos de superación que me motivan a continuar luchando por mis sueños y, por supuesto, con el apoyo de mi familia y de aquel hombre que con nobleza y berraquera salió adelante.



La historia de mi padre es solo una en un millón de aquel desastre, y me lleva a pensar que nadie está exento de sufrir por alguna razón; así como el covid-19 ha dejado miles de corazones vacíos y marca el inicio de otra era, se debe entender que todos podemos ser valientes y empezar de nuevo.

Katherine Labrador

Bogotá

Que la Vuelta entre a Bogotá

Señor Director:



Colombia tiene una legión de estrellas ciclísticas y un campeón del Tour de Francia como Egan Bernal, pero es insólito que Bogotá, que pregona ser la “capital mundial de la cicla”, no permita que la Vuelta a Colombia ingrese a la capital, como en épocas pretéritas, cuando llegaba al velódromo Primero de Mayo o a El Campín, tal como ocurre en grandes capitales de Europa, como París, por los Campos Elíseos, o el paseo de la Castellana, en Madrid.

Rafael Rico Tovar

Bogotá

FORO DEL LECTOR

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co