En Barranquilla nació la Librería Nacional, fundada por don Jesús Ordóñez, a quien tuvimos el honor de conocer personalmente, con su jovialidad y saludo cotidiano. Acostumbrábamos visitar su negocio con el gusto que ya sentíamos por los libros.

La librería, que precisamente cumple sus 80 años en la Puerta de Oro de Colombia, vendía toda clase de libros y revistas: Bohemia y Carteles, de Cuba; Para ti, Familia, Vanidades y Billiken, de Argentina; El Peneca, de Chile; Oiga, Fotografía Artística, Ecran y La Lidia, de México; Life, de EE. UU. Por nuestra edad siempre comprábamos Las aventuras del Pato Donald y Roy Rogers en español y versión en inglés con una atractiva carátula, Pif Paf, Salgari, Rayo Rojo, Misterix, etc.



Hoy, con sucursales en todas las capitales, reluce como un símbolo para la cultura y la intelectualidad.

José Portaccio Fontalvo

Uris en tiempo récord

Me refiero a su editorial (30-9-2021) sobre las fugas en las URI. Es verdad, vivimos una triste paradoja: la necesidad urgente, mejor, un clamor ciudadano para que haya capturas de delincuentes que pululan en las ciudades, entre ellas Bogotá, y cometen numeroso delitos, con muertes incluidas. La Policía captura, y así muchos recobren pronto la libertad, otros tantos quedan detenidos, pero no hay dónde tenerlos. El hacinamiento en las URI es grande. Y no hay cárceles. Esto no nos puede pasar. Se necesita que se aligeren, no de aquí a cinco años, sino a cinco meses, las que están en proyecto. Hay miles de personas desempleadas, muchos arquitectos y obreros, y está la plata... Entonces hagamos como los chinos o japoneses, que construyen en tiempo récord. ¿Por qué nos demoramos años? En este caso, estas obras son de interés nacional. El Gobierno debe urgir y poner manos a la obra.

Ángel María Aguilar

Gracias al personal de salud

Tal vez sea muy pronto para decirlo, pero lo estamos logrando. Desde hace un mes empezaron a bajar los casos de covid-19 y los fallecidos. De ayer a hoy, cuando escribo esta carta, otras 10 personas lograron salvarse. Es decir, luego de 43, hoy fueron 33. Hubo 1.015 casos nuevos, 407 menos de contagio que los 1.422 que hubo ayer.

Estamos empezando a ver la luz al final del túnel, y debemos darnos cuenta de que la labor de los médicos, enfermeros y los trabajadores de los centros de salud y hospitales es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Y quienes en algún momento le tuvieron miedo a la vacuna y aún no han pensado en vacunarse deben pensar en que da mucho más miedo engrosar los 126.178 fallecidos que dejó esta pandemia, solo en Colombia.



No es hora de dudar cuando estamos tan cerca. Es el mejor momento para vacunarse. Esta acción también es una de las mejores maneras de agradecerles a las personas que trabajan en la salud por una labor tan dura y hermosa como la que han hecho durante toda la pandemia.



Esta nota es para todos los doctores, enfermeras y demás trabajadores del sector, y para los que ya se fueron. Gracias totales.

Laura Fernanda Rojas Osorio