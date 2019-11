Un proyecto de ciudad / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘El POT se necesita’. Es obvio que Bogotá requiere un POT. Si la ciudad tuviera un plan de desarrollo racional y técnicamente proyectado, como lo tienen la mayoría de capitales del mundo, no estaría sometida al criterio de lo que se le ocurra a cada nuevo alcalde que llega a gobernarla.

Cada cuatro años, el burgomaestre de turno, ignorando el trabajo de su antecesor, aparece con su cuadrilla y su proyecto de ciudad, el cual obedece a una visión propia, y no a lo que una ciudad como la caótica Bogotá requiere.

Durante los últimos cuatro años, con nuestros impuestos se pagaron los estudios para un POT que, por cuestionado que fuera, algo debería aportar a la urbe capitalina. Ahora resulta que el Concejo distrital no lo aprobó, y llega la nueva alcaldesa a tramitar otro, por supuesto, financiado por los habitantes de Bogotá.

¡Ya está bueno!

Mario Patino Morris

El hacinamiento carcelario

SEÑOR DIRECTOR:



Ignorar la gravedad del hacinamiento en los diferentes centros de reclusión es generar una bomba de tiempo que en cualquier momento estallará debido al trato inhumano hacia los internos y al distanciamiento entre la realidad y la misión de regenerar a quienes cometieron un delito.

La solución no es solo construir más cárceles, como se ha planteado. Simultáneamente con la construcción de más centros penales, el Ministerio de Justicia debe diseñar, con urgencia, un plan para definirle la situación a un porcentaje muy alto de la población carcelaria que, por diferentes, razones es inocente.

Empecemos de una vez con este proyecto y rescatemos a estos seres de la pesadilla que viven día a día. Es un buen proyecto para que lo lideren los partidos políticos, que cada vez tienen menos que mostrar.

Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

Las marchas de siempre

SEÑOR DIRECTOR:



Resulta dramático para Bogotá que las noticias de la prensa local en relación con la destrucción, violencia y el vandalismo criminal en que indefectiblemente terminan las marchas de estudiantes, y que ocasionan tantísimos daños a la propiedad pública y privada, estén llenas de expresiones como “era lo usual”, “como tradicionalmente ocurre”, “como inevitablemente sucede”, etc.

Son expresiones que se han quedado grabadas en el inconsciente colectivo como un cliché o un sino causado por los encapuchados de siempre, a los cuales el Estado no puede controlar y la sociedad debe tolerar en aras de garantizar los sagrados derechos constitucionales.

En Halloween hubo agresión a una periodista, robo y destrucción de sus equipos de trabajo e intimidación y violencia contra sus compañeros.

La ciudad colapsó, y seguramente en la marcha siguiente ocurrirá lo mismo, y los bogotanos debemos acostumbrarnos porque oponerse a esta barbarie nos convierte en ‘fachos’, ‘oligarcas’ o ‘burgueses’. Y no hay reacción institucional, ni desde el Congreso ni desde el Concejo distrital.

Gyolanda Valente