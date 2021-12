'Un país que se envejece'

SEÑOR DIRECTOR:

Envejecer es lo natural, y qué bueno que cada vez el promedio de vida sea mayor. Pero esta etapa de la vida, que debería ser de descanso y recreación, tiene que ser en condiciones dignas, con servicios de salud oportunos y prontos. No que el viejo sea un estorbo, muchas veces para su propia familia. Y en otras, que sea explotado en lo poco que logró ahorrar. Casos se ven. Además, muchas veces se considera viejo a quien aún está productivo y lúcido, pero se lo rechaza laboralmente y su experiencia no vale.

Envejece el país porque hay una juventud sin esperanza de futuro, que no quiere comprometerse a traer hijos, pues educarlos cuesta mucho, verlos crecer seguros es cada vez más difícil, ante tantos peligros que surgen. Se necesitan muchas políticas sociales, pero, efectivamente, que sean pensando en el futuro no solo de la vejez, sino de la juventud.

Lucila González de M.

Semáforos y puentes



En Bogotá, a la disminución de espacios y carriles de movilidad vial de las maltrechas avenidas y calles se le suma la ubicación de semáforos donde no se justifica. Es el caso de la avenida El Dorado con carrera 98. No se entiende qué estudio, diseño, planeación, expertos o consultores presentaron la propuesta de instalar un semáforo peatonal que en lugar de agilizar la movilidad vial está ocasionando un represamiento en las horas pico, de casi dos kilómetros en ambos sentidos. Lo insólito es que tan solo a 100 metros de este, en la parte oriental, se encuentra un puente peatonal subutilizado.



La Alcaldía debe hacer una campaña cívica para obligar al peatón a caminar y utilizarlo para no crear el caos que se está presentando en esta vía, puerta de entrada de muchos turistas a nuestro país. Dicen que la primera impresión es la que vale.

Álvaro Sandoval Gómez



Soy residente del barrio La Calleja hace 25 años. La avenida 19 está cada vez más embotellada, sin solución a la vista. Esta situación se recrudeció a partir de la instalación de un segundo semáforo en la calle 127, a la altura de la clínica Reina Sofía, para dar paso a los vehículos que salen por la carrera 20. Este doble semáforo embotella aún más la congestionada calle 127, lo cual repercute en el bloqueo casi permanente de la avenida 19, que se junta con el trancón de la 134, y todo el sector es un verdadero caos. ¿Será lejana la posibilidad de un puente peatonal que permita eliminar estos dos semáforos y facilitar el tráfico?

Martha Jeannette Oyuela Guerra

Menores en reciclaje



Parece algo pintoresco que, con el tiempo, puede llegar a ser parte del paisaje citadino el trabajo de menores en el reciclaje callejero. Además de estar en contravía con sus derechos, también es un asunto de salud pública; sin medidas de protección y quitándoles horas de descanso reparador, van sonrientes, exponiéndose a toda clase de males.



¿Propio de la infancia? Dudo mucho, y más bien es asunto propio de la Policía de Infancia y el ICBF.

José Mauricio Duque Rueda