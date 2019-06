Un pacto nacional por la salud/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El artículo ‘Saquemos el sistema de salud de la UCI’, firmado por el Procurador General de la Nación (16-6-2019), no podía ser más pertinente.



Hace allí el jefe del Ministerio Público un llamado a un pacto nacional por la salud, a partir de lo aprobado por el Congreso, a instancias del Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, con énfasis en la gobernanza del sistema y los nuevos mecanismos para fortalecer sus finanzas. Todos los colombianos estamos prestos a apoyar esa iniciativa.



El Procurador podría, además, liderar, en el marco de dicho pacto, un esfuerzo de precisión del rol que cada actor debe cumplir dentro del sistema de salud.

Las ambigüedades e interpretaciones caprichosas han hecho mucho daño a la posibilidad de que los actores hagan apuestas innovadoras en beneficio de los pacientes y han paralizado, por temor, a quienes honestamente trabajan dentro del sistema.



Más de un cuarto de siglo después de la Ley 100, aún estamos debatiendo si las EPS son o no aseguradoras; si deben o no asumir el riesgo en salud de sus afiliados, o eso es tarea del Estado, y si los recursos de la salud deben tratarse como recursos del Estado o como recursos privados destinados a un fin específico.



El liderazgo moral del Procurador serviría también para despejar de manera definitiva esas dudas. Ello destaparía las esencias emprendedoras dentro del sector, estimularía las nuevas inversiones, todo en beneficio de los pacientes.

Gustavo Morales Cobo

Presidente Ejecutivo de Acemi

Libres de plástico

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘Libre de plástico’ (15-6-2019), sobre la ley que prohíbe la utilización de plástico de un solo uso en San Andrés y Providencia. Es un paso maravilloso en busca de descontaminar el medioambiente, en especial las aguas, que es a donde van a parar estos desechos que duran miles de años en destruirse.



Mientras tanto, causa daños irreparables a la fauna. Dicen que hay una isla plástica. Es cosa de ley, pero también de conciencia. Los pitillos, los vasos, los platillos, las bolsas, las botellas deben ser sustituidos. Los pitillos no se deben pedir en los restaurantes; y si nos los ofrecen, rechazarlos. Pero se necesita la cultura del reciclaje. Es otro de los aspectos de la educación.

Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Recuperar las vías terciarias

SEÑOR DIRECTOR:



En el país, muchos años antes de tener la vía Panamericana, la vía al Mar, la autopista Medellin, la autopista vía al Llano y muchas otras grandes vías -hoy llamadas 4G-, los pasajeros y las cargas se movilizaban por las vías hoy llamadas terciarias, que comunicaron a campesinos, a pueblerinos, a citadinos, a nuestros viejos y abuelos con pueblos y ciudades. Estas vías terciarias interdepartamentales, que ni la inclemencia del tiempo ha logrado destruir, han salvado a las regiones de quedar incomunicadas.



Llegó la hora de recuperarlas, de invertir en estas vías no solo para salvar nuestra economía y el campo, sino también para reconocer la importancia de las regiones y sus gentes.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá