Un pacto indispensable/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Cumplo, de nuevo, con el deber de hacer eco e invitar a escuchar llamados patrióticos como el de su editorial de este 19 de mayo, ‘Un pacto urgente’, al cual debemos agregarle, ‘indispensable’. Los hechos de la semana precedente han colocado realmente a Colombia en situación de máxima tensión y suspenso que reclama actuaciones de verdaderos patriotas, por encima de cálculos políticos o pulsos por ideas personales, y construir entre todos sobre piso que ayude plenamente a sacar el país de tan delicada situación.



La voz de ustedes, la del Presidente y coalición, las de dirigentes, fuera de ella, como las de César Gaviria y Germán Vargas deben ponerse en consonancia para, por encima de todo, llegar al reclamado pacto. Todos queremos la paz, con respeto de todos lados del acuerdo vigente, reclamando evitar fieros ataques a este, pero invitando a la flexibilidad para aceptar indispensables movilizaciones que cierren la puerta al narcotráfico e impunidad, a futuro, de delitos atroces.

Libardo Ramírez Gómez

Obispo

Buscar consensos

Señor Director:



Luego de una agitada semana, es evidente que la gran falencia de la política colombiana es la falta de consensos. Cada bando parece tan empecinado en su posición que están poniendo las instituciones en un juego de presión innecesario. Bien harían nuestros líderes en sentarse un momento, al margen de la búsqueda de victorias o derrotas alrededor de la paz, a buscar consensos, pues la generosidad de una negociación política está en aceptar que a pesar de la convicción de que mi posición es la correcta, tendré que escuchar y ceder. Es hora de pedir más generosidad y menos inamovibles; que, sin distingos de partidos, piensen que es por el bien del país.

Daniel Alejandro López

Buena columna

Señor Director:



Leo siempre y con mucho interés la columna de Thierry Ways, pues no es muy frecuente encontrar un columnista que trate los temas con sencillez y profundidad a la vez, como él lo hace. Me gustó tanto su último escrito que lo he hecho circular fuera del país. Se refiere a las distintas formas de cambiar el mundo para bien, que son muchísimas y muy distintas a destruirlo con protestas vandálicas. Él mueve a la reflexión y contribuye así a un cambio social positivo. Ojalá estos razonamientos llegaran a aquellos que creen en la violencia para lograr los cambios. ¡Felicitaciones!

Haydee a. Chiapero B.

Sigue el cuello de botella

Señor Director:



Con enorme esperanza, miles de bogotanos votamos por el alcalde Peñalosa. Ciframos las ilusiones de que, por fin, la ‘autopista’ norte fuera una megavía. Por el contrario, los dos cuellos de botella artificiales creados por Petro en las estaciones de la 146 y Toberin aún permanecen cerca de cuatro años cumpliendo su misión: estorbar. Los carriles de ‘TransMilleno’ están en pésimo estado, ayudan a acabar con los buses y los riñones de los usuarios. Y la capa asfáltica de ese camino desde la 193 hasta el antiguo Buda, y de regreso hacia el sur, está mal, muy mal. Esperanza inútil.

Mario García Arango