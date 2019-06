Un nuevo SITP

Señor Director:



Para tratar de salvar el Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá no solo se necesita una buena inyección financiera, sino también mejorar la calidad del servicio, reflejada en satisfacción de los usuarios, porque son recogidos en los paraderos indicados; control de despachos, pues con frecuencia se ven 2 y hasta 3 buses azules seguidos de la misma ruta, desocupados, y no vuelven a pasar sino una hora después; reeducación de los conductores, porque generalmente no muestran identidad ni compromiso con la empresa; es decir, patean su propia lonchera; medidas antievasión efectivas; buen mantenimiento de los buses y una tarifa justa y accesible.

Esperamos que con la firma del otrosí con el Distrito se dé prioridad a la adjudicación de rutas pendientes, como Fontibón y Suba, y se chatarricen los buses viejos. Pero lo más importante es que los buses nuevos utilicen tecnologías no contaminantes para el medioambiente y preferiblemente que sean eléctricos.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

Buenas noticias

Señor Director:



Con frecuencia nos cuestionamos la viabilidad del país. La polarización que actualmente enfrentamos genera muchas dudas sobre el futuro económico y social de Colombia.



Sin embargo, de vez en cuando aparecen buenas nuevas que nos invitan a seguir creyendo en nuestra nación. El Instituto para el Desarrollo de la Administración (IMD), con sede en Suiza, acaba de confirmar que Colombia ganó competitividad en los últimos tres años y mejoró en seis puestos su escalafón, siendo además el único país en Latinoamérica que mejoró su posición, lo que lo ubica en el quinto lugar entre todas las naciones de América, superado solo por EE. UU., Canadá, México y Chile. ¡Si queremos, podemos!



Mario Patino Morris

Bogotá

Un fin de semana en paz

Señor Director:



Durante este alargado fin de semana seré una persona responsable. Ahorraré por lo menos el 20 % de mis ingresos. Garantizaré cero embarazos, y menos sin estar planeados. Consumiré lo mínimo de licor. Mi relación social será de cero violencia, y menos violencia intrafamiliar. Si debo hacer reclamos, los haré por lo menos a dos metros de distancia de mi interlocutor(a). Evitaré todo riesgo de daño en mi integridad personal. Enriqueceré mi cultura y mi intelecto. Tendré una sonrisa a flor de labios porque sé que la paz comienza justo con una sonrisa.



Carlos Fradique-Méndez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co