Un mensaje negativo

Señor Director:



No puede ser que por la libertad de expresión, un grupo de senadores de la oposición se hayan aparecido en el sagrado recinto del Senado el 20 de julio disfrazados de miembros de la primera línea, organización que en los dos últimos meses ha destruido parte de nuestras ciudades principales, incluyendo muertos y heridos, entre la Fuerza Pública y ciudadanos del común.

Sumado al exabrupto anterior, en el mismo recinto, también irrespetaron un símbolo patrio como lo es la bandera de Colombia. Lo anterior pudo haber incidido para que en el Senado se votara negativamente la elección del candidato de la Colombia Humana a una vicepresidencia del congreso.



El país está cansado de los mensajes negativos y las malas maneras.

Mario Patino Morris

La Amazonia

Señor Director:



Según informa EL TIEMPO de 20-7-2021, la Amazonia se ha convertido en emisor de CO2, con base en estudios fundamentados en tomas de muestras a diferentes alturas, en la última década. La región pasó de ser captadora de CO2 a ser responsable de la contaminación global.



Según Luciana Gatti, una investigadora brasileña, 5,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie han perdido su capacidad de absorber el gas carbónico. La Amazonia tradicionalmente almacenaba 450.000 millones de toneladas de CO2, pero su captación bajó 17 % con datos de 1970 y la temperatura se incrementó 3 grados centígrados en tiempo seco. Los principales depredadores son Brasil y Colombia.



El gobierno de Bolsonaro ha destruido 3.600 km², porque se niega a impedir la deforestación. En Colombia pasa algo similar, porque las selvas son arrasadas –incluso las de los parques nacionales naturales– para sembrar coca y luego dedicarlas a la ganadería.

Fidel Vanegas Cantor

Sin tiquete no hay baños

Señor Director:



El día 19 de julio fui a recoger a un familiar al aeropuerto El Dorado, y necesite ingresar al baño. Me informaron que si no tenía tiquete, no podría ingresar a los baños del aeropuerto, que debía ir al baño del parqueadero Parking. Para mis males, solo existe un baño mixto y se debe hacer una fila de más de 10 o 15 minutos para poder ingresar. No hay papel higiénico ni el necesario y exigido jabón y desinfectante para las manos, y menos, la manera de poder secarse.



Qué martirio que en un aeropuerto internacional se carezca de los más elementales recursos para una buena higiene. ¿Podrá existir una manera de adecuar un ingreso a los baños del aeropuerto sin tener que someter a tan penoso y desagradable momento a los usuarios?

Jorge Trujillo Mejía

Recuperación de la malla vial

Señor Director:



La recuperación de la malla vial es urgente. Qué bien que haya más presupuesto para ello. Muchas calles está destruidas, y esa causa no solo es un daño para los carros, sino que ocasiona más trancones. Además de peligro de accidentes. Ojalá se reactive la reparación y que sea haga con diligencia, pues a veces uno ve que en una cuadra se demoran meses. Se necesita gente y ojalá ahí haya una fuente de empleo, tan urgente en esta ciudad donde la desocupación es alta.

Pedro Samuel Hernández

FORO DEL LECTOR

EL TIEMPO

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co