Un mal precedente

SEÑOR DIRECTOR:

​

Los malos estudiantes cuando ven perdidas algunas materias inmediatamente empiezan no solo a dar excusas de todo tipo por los deficientes resultados sino que, además, recurren a personas que puedan “ayudarlos” para salvar su irresponsabilidad.

Es lo que se pretende ahora con la suspensión a Colombia de la organización de los Juegos Panamericanos: invocar, demandar, requerir, suplicar, pero la impresión que deja el país a nivel internacional no se puede borrar y lo conducente sería aceptarla con las consecuencias y con el respeto debido. Colombia no puede seguir cayendo en la práctica de romper los compromisos o entenderlos a su manera particular y después tratar de arreglar las cargas.

El mal estudiante arregla el semestre, pero si no mejora su desempeño será un mal profesional y por supuesto un mediocre ciudadano.

Patricia Valero

Homenaje a un prócer



SEÑOR DIRECTOR:

​

En la sección de Pasatiempos, en la parte ‘Hace 100 años’, EL TIEMPO (13/12/2023), honra el bicentenario del fallecimiento del prócer del pueblo colombiano, don Antonio Nariño, quien cumplió doscientos años de haber muerto. Este político, militar y periodista bogotano es considerado uno de los cinco precursores de la emancipación latinoamericana contra el Imperio español junto con Pedro Fermín Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo, presidente de la provincia de Cundinamarca (1813-1815), regidor y alcalde de Bogotá (1789-1790). Nariño nació el 9 de abril de 1765 y en 1784 se casó con Magdalena Ortega de Nariño, teniendo seis hijos. Fue el primer latinoamericano en traducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento clave de la Revolución francesa. El 14 de julio de 1811, en la época de la Patria Boba, fundó el periódico La Bagatela y en marzo de 1823, Los Toros de Fucha, siendo uno de los precursores del periodismo colombiano. Falleció en Villa de Leyva a los 58 años, aquejado de la tuberculosis. Un homenaje a un prócer.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

Espectadores de los pulsos políticos



SEÑOR DIRECTOR:

​

Tomando algunas frases del editorial ‘La licencia para la Autonorte’, relacionadas con el tema de la ya avanzada situación política tan delicada en lo que respecta a esta obra, que a veces pareciera entrar en crisis más que peligrosa para la democracia. A esto se refiere el editorial cuando toca el tema de las “revanchas políticas”, lo cual impide que los proyectos “...se ejecuten con el menor traumatismo posible”. Y es que ya nos convertimos en espectadores de los “pulsos políticos” entre el Gobierno central y las instituciones. Tema que Mauricio Vargas también aborda en su columna ‘Petro, vengativo’.

Y es que ante la realidad del país, es inevitable preguntarnos, con preocupación, si será posible lograr que los proyectos, procesos y soluciones propuestas no sean tan lentas (desorganizadas y “algo” improvisadas) y se realicen con resultados limpios y exentos del “toque politiquero” que lo contamina todo.

Ilse Bartels L