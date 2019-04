Un gran cantautor que se fue/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Ascendió como los grandes José Alberto García Gallo, quien falleció ayer. Adiós, Alberto Cortez. Viajas justo fuera de la Tierra, el ‘día del perro callejero’. “Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad...”, “a mis amigos les adeudo la ternura...”, “cuando un amigo se va...”. Cantautor argentino, poeta, filósofo cotidiano, deja su música con versos de luna llena y acordes de guitarra en las noches tristes de piano. Pocos son los letristas que logran que trascienda su verso a través de la armonía. Estoy segura de que no solo en Colombia, sino en el universo español de la palabra, ronda la nostalgia de lo bello, lo eterno y lo poético. Los poetas no mueren, trascienden con la luz de las estrellas. Lo Cortez no quita la tristeza.

Helena Manrique Romero

Bogotá

Con el agua al cuello

SEÑOR DIRECTOR:



Bogotá por donde se mire, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, por el centro, por su ‘atractivo’ como ciudad capital, casi sin darnos cuenta y gracias a pasadas malas administraciones, creció desordenadamente, sin control del IDU ni de un actualizado POT. Se acabaron los humedales, no se ampliaron, y antes de pensar en construir edificios de apartamentos donde antes existían casas y lotes-potreros se debieron ampliar los alcantarillados de aguas lluvias y aguas negras. La basura la botamos a la calle, y tapona las alcantarillas. Apenas comienza la temporada invernal ya vivimos, además de ‘con el agua al cuello’, con las tragedias de las inundaciones de todos los años en calles y sótanos.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

¿Qué hacer con los indígenas?

SEÑOR DIRECTOR:



Se sondea qué puede hacerse y proponer por el Cauca. El problema no es solo en ese departamento, es también en Nariño y Putumayo, donde están padeciendo el desabastecimiento y todos los males del conflicto armado, que tiene solo un eje y motivo: el narcotráfico con todas sus caras. Lo demás son arandelas. ¿Qué hacer con los indígenas del Cauca? Pues, sin disfrazarlo más, erradicar, con su ayuda, a los que los están armando, manipulando y, en muchos lugares, obligándolos a estar en ‘paro’ y a hacer bloqueos. Es decir, a todos los comprometidos en cultivos, recolección y exportación de la coca. Si hay indígenas armados, si ya hay muertos en ambos bandos, ¿quiénes los están armando y presionando? Que se sepa, los indígenas genuinos tienen como única ‘arma’ los bastones de mando que los caracterizan y no tatucos, granadas, explosivos, etc. No. Esas no son las armas de los indígenas. La lógica: cuando se desarmen, sentarse a dialogar entre los propios.

Ilse Bartels L.

No incentivar la bicicleta

SEÑOR DIRECTOR:



Si se roban diecinueve bicicletas diarias, robos adornados con muertos, en su mayoría apuñalados, para qué incentivar su uso si hemos demostrado nuestra incapacidad para evitar estos crímenes. Las autoridades no poseen la logística para evitarlos; con el correr de los días, las cifras aumentan. Si se trata de evitar así sea una sola muerte, es valedero el dejar de incentivar su uso hasta encontrar una verdadera solución que garantice que el pedalear se realice con tranquilidad y seguridad.

Luis Daniel Barragán Peña