Un futuro incierto en seguridad energética

SEÑOR DIRECTOR:

​

Desde mediados de 2022 los colombianos hemos sido condenados a “suicidarnos” por las reiteradas manifestaciones del presidente Petro y su ministra de minas, Irene Vélez, quienes han considerado que desde ya debemos olvidarnos de haber sido por 7,2 años autosuficientes en el rubro de hidrocarburos, porque no suscribiremos nuevos contratos de exploración, aunque se nos vengan encima devastadores efectos tanto sociales como económicos. Lo irónico es que pese a ser la justificación, solo aportamos el 0,37 % de los gases de efecto invernadero del planeta.

El Gobierno sigue insistiendo -como lo hizo con la exministra Corcho- en cerrarle el futuro a esta industria, que le ha dado al país cifras históricas en dividendos, impuestos y regalías, entre otros beneficios, y al no tener un plan claro y un tiempo de transición razonable podría derivar en un golpe catastrófico; si no, que lo digan, entre otros, los colombianos accionistas de Ecopetrol.

Hoy, las reservas no superan los 7,2, años y después estaríamos obligados a importar combustibles, lo que se traduciría en un importante aumento de los precios, no solo de la gasolina sino también de los alimentos y de todas las industrias que dependen de estos insumos para su producción. Qué futuro el que nos espera. Y hoy ya no está el ministro Ocampo, otra errada decisión.

David Guillermo Puyana Silva



***

SEÑOR DIRECTOR:



Es imperante para el país el abastecimiento de petróleo y gas de origen local para subsistir económica y socialmente, sobre un horizonte de 15 años como mínimo. Todos los análisis técnicos y económicos lo comprueban: las políticas actuales repercutirán en unos déficits a muy corto plazo. No podemos seguir admitiendo este disparate. Por lo tanto, es indispensable apoyar que el Congreso asuma esta responsabilidad y tramite una ley que obligue al Estado a garantizar la exploración de hidrocarburos.

La disposición de estos recursos no se improvisa, hay que invertir con seis años de antelación como mínimo. Ya hemos comprobado la importancia del gas para la economía con el problema del gasoducto en el sur del país.

Óscar E. Jiménez M.

Revisar las fallas



SEÑOR DIRECTOR:

​

Mientras el país entero mantiene pendiente por la suerte que hayan corrido los niños sobrevivientes del accidente aéreo en la selva, es menester ir señalando las fallas que lo ocasionaron, entre las cuales aparecen la ausencia de un copiloto de obligatoria presencia dentro de las normas que regulan la seguridad de cualquier vuelo.

De otra parte, resulta imprescindible establecer las horas de vuelo que llevaba el piloto de la nave accidentada, pues en las zonas apartadas es común que los comandantes, como taxistas, hayan acumulado muchas horas diarias afectando sus reflejos.

De la misma manera, hay que revisar la calidad de la gasolina y sus condiciones de almacenamiento, pues generalmente dura almacenada meses y hasta años en parajes inapropiados. Las autoridades del ramo, por omisión, también deben asumir responsabilidad en el lamentable accidente.

Héctor-Bruno Fernández Gómez