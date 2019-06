Un fallo regresivo

Señor Director:



Ante la reciente declaratoria de inexequibilidad por la Corte, para permitir fumar estupefacientes y consumir licores en los parques, cabe preguntarnos si es que acaso las mayorías no tenemos también derecho al libre desarrollo de la personalidad para no aspirar indirectamente los alucinógenos en los parques, al igual que nuestros niños a gozar del aire puro y la tranquilidad para su desarrollo. Sabemos que la Policía no está presente a todas horas para prevenir hechos que transgredan la tranquilidad ciudadana.

El espacio público es para todas las personas y, por ende, requiere limitaciones para el disfrute de los particulares. Incluso los espacios privados no son absolutos para consumir drogas y licor, mientras se afecte la tranquilidad ciudadana. El fallo es regresivo socialmente porque se pierde el avance logrado al impedir el consumo referido en los parques. Ahora proliferará el auge de este flagelo para la juventud. Pobres nuestra Colombia y sus niños.



Jorge Enrique Peña Villamil

Una Selección que ilusiona

Ilusiona esta Selección Colombia armada por el profesor Carlos Queiroz y su cuerpo técnico. Es un gran equipo del que se puede decir que no tiene suplentes, todos son titulares. Así lo demostraron ante Argentina, a la que derrotaron en su estreno en la Copa América de Brasil, en luchado partido, dos goles por cero. No hay que ser egoístas y no reconocer el proceso base de equipo que inició en formación el profesor Pékerman. A todos ellos, antecesores, cuerpo técnico actual, muchachos, Colombia les dice muchas gracias por representar tan dignamente nuestro fútbol. Que esta ilusión no muera, muchachos.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

No revivir la ‘mermelada’

Qué bien que se haya hundido el proyecto para que los congresistas tuvieran el 20 por ciento del presupuesto nacional a su cargo. Era revivir la ‘mermelada’. El presupuesto, siempre escaso, debe ser manejado como hasta ahora. Lo que deben hacer los representantes del pueblo es proponer inversiones serias y vigilar su buen uso. Porque al Estado, las obras –que las pagamos todos– le cuestan el triple. No hay veeduría ciudadana que las vigile. Además, los congresistas deben reducir gastos. Debe haber austeridad en todo el Gobierno.



Ángel María Aguilar

No es un alcalde antiambientalista

Al alcalde Enrique Peñalosa se le cuestiona su antiambientalismo, pero no es del todo cierto, puesto que la descontaminación del río Bogotá va por buen camino, ha sembrado miles de árboles y ha ordenado talar solo los enfermos para evitar futuras desgracias; ha comenzado a chatarrizar los viejos transmilenios. A pesar de que el Concejo de Bogotá le ha negado 64 proyectos, su administración ha recuperado más de 20 parques recreativos de barrio.



Además, ha detenido proyectos de vivienda y de oficinas a varias constructoras hacia los cerros orientales, en procura de que la erosión se detenga hacia las faldas.



Fernando Cortés Quintero

Bogotá

