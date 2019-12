Un día para la familia / Foro del lector

Señor Director:



El 24 de diciembre es una de las fechas más significativas para la humanidad. En muchos países se festeja este fiesta, que significa Natividad, vida, ternura; sobre todo, familia.

Este debe ser el sentido de este día: la familia, donde en lo posible se unan más a compartir. Este mundo y nuestro país están muy difíciles, en aspectos de violencia y de desintegración familiar.



Las necesidades de mejor futuro, el mundo interconectado y con menos fronteras ha distanciado a miembros del hogar, pero esos mismos medios permiten, por fortuna, vernos y hablarnos al instante desde donde nos hallemos. Ya no necesitamos enviar con semanas y días de anticipación las tarjetas y los mensajes. Recuerdo hoy esas filas de estos días para enviar por correo tarjetas navideñas a nuestros seres queridos. Pienso, sin embargo, en los que han tenido que emigrar a la fuerza, como los hermanos venezolanos. Por eso pido solidaridad y generosidad con ellos.



Es doloroso que por una dictadura que atropella, que ha llevado a aguantar hambre a su pueblo, a que uno de los países dotados con más riqueza por la naturaleza, miles de personas estén pidiendo, trabajando, rebuscándose la vida. Son nuestros hermanos. Dios les dé fortaleza y coraje.Lucila González de M.

Aportar todos

Señor Director:



Si bien es cierto que en materia social el país tiene muchos pendientes, no lo es menos que las cifras macroeconómicas del último año muestran un crecimiento que augura buenos tiempos para la economía. Lo anterior debería motivar a los diferentes partidos políticos, en particular la oposición, para apostarle al país. Si al Presidente le va bien, al país le va mejor, porque lo que importa es Colombia. Pueden disentir constructivamente.



Infortunadamente, la polarización nos ha llevado a desconocer lo bueno del Gobierno y cuestionar exageradamente lo que no está bien. Quienes perdieron las elecciones presidenciales saben que tienen una nueva oportunidad, y para ellos sería mucho mejor recibir un país en pleno desarrollo que uno resquebrajado en lo social y en lo económico. ¡Es cuestión de sentido común!Mario Patiño Morris.

Centenario de un periodista

Este 21 de diciembre, el periodismo colombiano está de plácemes al recordar a uno de sus más grandes, como lo fue el santandereano Mike Forero Nougés, nacido en Piedecuesta en 1919. Graduado en Educación física y Bacteriología, prefirió, desde muy joven, inclinarse y ejercer la comunicación social, especialmente en el campo del deporte.



Fue así como descolló en ese renglón escribiendo sus primeras notas en publicaciones como las revistas El Gráfico y Cromos y en el Magazín Dominical de El Espectador, más un programa deportivo en la capitalina Radio Continental y ser el único en transmitir, en 1952, la Primera Vuelta a Colombia en bicicleta y las Olimpiadas de Melbourne. Merecedor de varios premios, se convirtió en pionero del periodismo deportivo. Mike Forero Nougués dejó un valioso legado a las nuevas generaciones.José Portaccio Fontalvo

Bogotá

CARTAS DEL LECTOR