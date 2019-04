Un crimen y sus consecuencias

Señor Director:



El asesinato del exmiliciano de las Farc en Norte de Santander es muy peligroso para el momento que se vive en este país. El ‘Paisa’ está prófugo y se ofrecen 3.000 millones como recompensa. Muchas personas creen poco en este proceso de paz, y ya tuvimos la triste experiencia del exterminio de la UP. Además, ya ha habido decenas de reinsertados asesinados. Hace poco, en La Guajira, mataron a un niño de 7 meses, hijo de uno de ellos. Si hay algo que cuidar es el proceso de paz, que llevó a que miles de excombatientes dejaran las armas. Y con ello, el Estado se comprometía a protegerlos, como a cualquier ciudadano. Tampoco que les vayan a caer a las Fuerzas Armadas, pues no se trata de botar la carga por unas manzanas podridas.



Dagoberto Castaño Paredes

Natural desastre

Señor Director:



Llamemos las cosas por su nombre. La tragedia ocurrida en días pasados en Rosas, Cauca, donde murieron 33 humildes campesinos, no fue un desastre natural, pues detrás de ella se puede percibir la mano del hombre. Fueron manos aquellas que talaron los árboles, manos construyeron las casas en áreas de riesgo y fueron funcionarios laxos aquellos que permitieron este estado de cosas. Sumémosle a este escenario el manejo desastroso que los funcionarios públicos le dieron a esta tragedia anunciada; pues si bien se había contratado por el Fondo de Adaptación la construcción de 95 casas para los damnificados por las lluvias, la obra cuenta con alarmantes retrasos sin que nadie se hubiera inmutado. Pero lo más preocupante es que en el país hay 29 contratos por 239.000 millones de pesos para la construcción de 4.221 unidades de vivienda para familias damnificadas por el invierno, que acusan graves retardos en su ejecución. Así las cosas, los desastres son naturales.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Papeles en zonas verdes

Señor Director:



No sé si alguien se ha percatado de la cantidad de papeles que aparecen de la noche a la mañana en varias de las zonas verdes de la “autopista” norte. Lo curioso es que en esas áreas no hay vendedores ambulantes ni negocio alguno. Por ejemplo, frente al centro comercial Santafé y la zona anterior del Portal Norte. Allí parece que hubiera la orden emitida por alguien de ir en las noches a ensuciar la ciudad adrede. Y no solo lo hacen allí, en varias zonas verdes de esa vía relativamente aislada por el tráfico, de la noche a la mañana aparecen tapizadas de papel. Ojalá hubiera cámaras que pudieran detectar a los vándalos que lo hacen y recibir la fuerte sanción que esto amerita.



Mario García Arango

Medición de la lectura

Señor Director:



Acaban de anunciar que los colombianos estamos leyendo más este año, dado que pasamos de 2 a 2,7 libros por individuo. Siempre he considerado que esta medida no refleja realmente tal situación, pues personalmente, aparte de que puedo leer ese número de libros y más, como suscriptor y fanático de EL TIEMPO le dedico religiosamente a este un mínimo de 2 horas diarias, donde me entero de literatura, política, ciencia, tecnología, entretenimiento, deportes, turismo, salud, crónica roja, etc..



José Vicente Villarreal Páez

