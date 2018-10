Un código contra los corruptos

Señor Director:



Por estos días hemos visto en foros, redes sociales y prensa escrita a muchas personas que desde distintos ángulos opinan sobre la corrupción y las medidas legales que se pueden adoptar para combatirla. Entre los diversos puntos de vista, no he encontrado una fórmula legal al respecto que traía el Código Penal de 1936, Ley 2300 de septiembre 14. No recuerdo en qué momento el legislador la suprimió.

En efecto, el código del 36, en su artículo 42, inciso 6, traía la siguiente normativa: “Son penas accesorias, cuando no se establezcan como principales, las siguientes: … Pérdida de toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter oficial”. Pues bien, ahora que se habla de ir tras los bienes de los corruptos, nada mejor que revivir aquella norma. Ante la posibilidad de perder su pensión o sueldo tras una sentencia condenatoria, el corrupto lo pensaría dos veces antes de cometer un peculado, por ejemplo.



Rafael H. Pinzón M.

Adiós a Don Chinche

El viaje de Héctor Ulloa causa tristeza en todo Cundinamarca porque, además de haberse desempeñado como diputado, en la parte actoral representaba nuestra idiosincrasia campesina. Hombre ameno, sencillo, romántico y parroquiano de pura cepa, que además nos regaló esos cinco centavitos de felicidad buscada por todos. Meses atrás lo saludé en Unicentro, donde con su esposa hacían mercado, y se me ocurrió preguntarle cuál versión de su famosa canción lo había cautivado. Me contestó que la interpretada por Julio Jaramillo, aquel también inolvidable cantante ecuatoriano. Ahora en el reino de los cielos por fin creo que se le dieron no solamente los ansiados cinco centavitos de felicidad, sino la plenitud de la misma.



Héctor-Bruno Fernández Gómez



El gran maestro Héctor Ulloa nos brindó su talento para que el país sonriera a carcajadas, en su inolvidable interpretación de Don Chinche, con su humor sano y lleno de anécdotas. Alegres domingos en familia disfrutamos con esta historia costumbrista, jocosa, sencilla, con personajes típicos, que marcaron una época en la década de los años 80. Su paso por el gobierno departamental fue destacado, pero fue el papel el que marcó su vida artística: el maestro de obra, eterno enamorado de la señorita Elvia. Paz en la tumba de un hombre que logró ser el eje central de una historia inolvidable de la televisión. Cundinamarca está de luto. Adiós socio, como le decía el también inolvidable Hernando Casanova, el ‘Culebro’. Por siempre Don Chinche.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

Canchas en grama natural

Señor Director:



Muy bien por el incremento de parques para Bogotá o su adecuación. Sobre las 88 canchas sintéticas, es un atropello a la naturaleza arrancar una grama natural que produce con ayuda de la fotosíntesis oxígeno para la vida y consume gas carbónico, que es tóxico. Se reemplaza por una capa de plástico que destruye la vida microbiana del suelo. Además, cuando termine la vida útil de este plástico, ¿para dónde lo llevan a contaminar el medioambiente?



Fidel Vanegas

