Un clamor contra los corruptos

Como lo afirmó el titular del editorial de EL TIEMPO (27-8-2018), la consulta popular fue “un mensaje contundente”. Fue un resultado histórico e importante, pues es el clamor de la ciudadanía, en la forma de la democracia electoral, contra los corruptos en todos los niveles.

El Gobierno Nacional y el Congreso han quedado conminados a dictar medidas contundentes e inmediatas contra este flagelo. Es un hecho político que más de 11 millones de habitantes hayan votado a favor de lo señalado en las 7 preguntas de la consulta. En la jornada democrática primaron el deseo de la ciudadanía por el bien del país y el estar en contra de los corruptos, mediante un voto espontáneo e indignado. Y es que son tan alarmantes los índices de deshonestidad en Colombia que su estudio dio para que un grupo de profesionales de la Universidad Externado escribieran cuatro libros.



Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Íquira, Huila



Posiblemente una de las preguntas en las que los votantes, en la jornada anticorrupción, se sentían más satisfechos era en la de bajarles el salario a los congresistas y altos funcionarios. En un Estado de derecho, las normas no deben aplicarse retroactivamente. Eso daría pie para que en cualquier momento los salarios u otro asunto se aplicara hacia atrás. Lo que se podría plantear es que los salarios de los congresistas sean congelados por un tiempo determinado. Con respecto al periodo de permanencia de los congresistas, este no debería limitarse a tres únicamente, pues si su desempeño laboral y ético es excelente, no se debería condicionar la permanencia.



Marlene Benavides



Una vez se conoció el alto volumen de votación popular en la pasada consulta, oímos eufóricos pronunciamientos de apoyo a los proyectos anticorrupción que radicarán diferentes bancadas en el Congreso.



Los medios de comunicación tienen la gran oportunidad de hacer seguimiento del pronunciamiento de cada congresista en las ponencias presentadas, quién tratará de meter micos para sabotear o distorsionar el objeto del proyecto y conocer también cómo se vota, a favor o en contra, en cada propuesta. Cámaras y sonido abiertos y en directo contribuirán a que se apruebe lo mejor para Colombia.



Francisco Javier Cajiao G.

Que regrese Santander

Es lógica, justa y pertinente la solicitud que el prestigioso médico Fernando Sánchez Torres, exrector de la U. Nacional, hizo el pasado sábado 25 en la página editorial de EL TIEMPO al consejo superior de ese claustro. Creo que la mayoría de los colombianos piensan, en estas épocas que estamos viviendo, que es realmente inaudito e incomprensible que el despropósito de un grupo de estudiantes simpatizantes de la revolución armada castrista, en aquellas épocas de efervescencia y calor a favor de la Revolución cubana, haya primado sobre la razón y la sensatez de las autoridades. Es hora de enmendar ese error y devolver a la plaza central del campus el nombre insigne de Francisco de Paula Santander, y regresar su efigie al lugar de donde jamás debió haberse quitado.



Haydée A. Chiapero B.

