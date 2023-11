Un capítulo conmovedor

SEÑOR DIRECTOR:

Sobrecogedora y dolorosa resultó la escena de la telenovela Rigo, que presenta el canal RCN, y que recuerda la muerte violenta del papá de nuestro héroe del ciclismo Rigoberto Urán. No solo fue la actuación del reparto, que resultó extraordinaria, sino el hecho de resucitar aciagos momentos que han vivido y siguen viviendo miles de colombianos afectados por más de medio siglo de conflicto armado.

Las dramáticas escenas del citado capítulo deberían llamarnos a la reflexión para que la lucha fratricida que desangra al país cese para siempre. Lo cierto es que hoy no se vislumbra cercano el final del conflicto, porque las estrategias erradas, los engaños, los egos y los intereses personales están por encima de cualquier buen propósito de alcanzarla.

¡Ah! Y no olvidemos que si se ignora a la justicia en cualquier acuerdo que se sugiera, nunca lograremos la paz.

Mario Patino Morris

Gritos de libertad



SEÑOR DIRECTOR:

Emotivo el encuentro de nuestro delantero de la Selección Luis Díaz con su padre, recién liberado de las garras del secuestro. Qué tristeza que un muchacho que nos representa, que es esperanza de millones –junto a sus compañeros, que nos dan alegría al llevar puesta nuestra camiseta tricolor–, tenga que pasar por una situación tan desafortunada. Desgraciadamente cerca de tres centenares de personas hoy viven este drama. Y en manos del Eln, sentado en una mesa de diálogo con el Gobierno. Ese cruel delito se tiene que acabar. Colombia ha sufrido lo indecible por el secuestro. Quienes de verdad tengan voluntad de paz no deben acudir a esta miserable fuente de financiación. Ojalá, como lo han propuesto algunos, los goles sean un grito de libertad.

Ángel María Aguilar

Condena al ciudadano de a pie



SEÑOR DIRECTOR:



Malo si tenemos carro, malo si tenemos moto, pero es más malo aun si utilizamos la bicicleta como otro medio de transporte en lugar de TransMilenio. Qué inseguridad tan grande. Ya uno no se puede dar el lujo de dirigirse hasta el lugar de trabajo en bici porque en medio de la nada sale un ladrón, que amenaza con quitarnos la vida si no entregamos nuestra cicla. ¿Dónde está la policía? Si forcejeo mientras ellos llegan, me puedo quedar sin vida. La maldita delincuencia.

Al nuevo alcalde le pido que ponga fin a este delito. Los bogotanos debemos estar unidos para atrapar a estos malditos asesinos que por la pereza de trabajar quieren ser dueños de lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Que no se haga caso omiso, pues los bogotanos estaremos perdidos.

Angie Julieth Cicua Caballero

El verdadero país representado



SEÑOR DIRECTOR:

La ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales en la ciudad de Pereira nos llenó de optimismo y orgullo, en donde todas las delegaciones contagiaron con su alegría a los colombianos. Es el verdadero país, representado por los deportistas de cada departamento, simbolizando la fe, la esperanza y el futuro desde el Eje Cafetero, orgullo nacional, que se irradió a todos los rincones de la patria.

Luis Manuel Rivas Parra