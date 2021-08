SEÑOR DIRECTOR:

​

He escuchado voces solidarias, pero también contrarias a la llegada de los 4.000 afganos a nuestro país. Y parece que pasa en otras naciones. Hoy por hoy, más que nunca, la humanidad está siendo desplazada. Hay millones de seres migrantes por todo el mundo. Es una tragedia. Sin olvidar el desplazamiento interno de muchas sociedades, como el que hemos padecido y aún padecemos en Colombia. En los barrios periféricos de nuestras ciudades, millares de personas son desplazadas, que se debaten en la pobreza o en pobreza extrema.

Pocos piensan en las consecuencias de esto. La disolución del núcleo familiar tiene graves consecuencias sociales. ¿Qué será cuando se tiene que dejar el país para irse a otra nación, donde ni siquiera se habla la misma lengua? Por eso debemos ser generosos ante este hecho temporal que EE. UU. costeará. Se trata de un acto humanitario ante una situación de atropellos y peligros en que vive ese pueblo. Qué tristeza.

Ángel María Aguilar

El manejo de las basuras

SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO y Vanguardia nos hablan del problema con residuos sólidos, dado el cierre del relleno El Carrasco, de Bucaramanga. Allí llevan 1.000 toneladas/día de residuos. Mediante declaratoria de calamidad pública se logró el uso de El Carrasco por 6 meses más.



Propuestas de solución se tienen por 3 cooperativas de Confecoop en una estación de clasificación y aprovechamiento, en la cual se pretende procesar 1.500 toneladas/mes. Esto es 50 toneladas/día. La inversión pretendida es de 3.000 millones. En Colombia el porcentaje recuperado por reciclaje es de apenas un 12 %, en Bucaramanga es inferior al 5 %, mientras que en países de la UE es del 70 %.



Este problema es tan grave que debe ser abordado dentro de los propósitos para evitar el calentamiento global. El Sena y las universidades –la UIS, en este caso– deben programar cursos, diplomados, seminarios para emprendimientos de economía circular y sostenible.



El problema no es solo de Bucaramanga. Si no tomamos conciencia de la necesidad de reciclar y dar buen manejo al ambiente y al clima, el futuro de la humanidad no se ve viable. Los pronósticos climáticos nos indican que para 2100 la vida en el planeta será más precaria. Lo grave es que no serán marcianos –los habitantes de entonces–, sino los hijos de nuestros nietos.

Fabian Vanegas DelgadoBiólogo de la Universidad Nacional

Las murallas pintadas

SEÑOR DIRECTOR:

​

No salir del asombro es natural, pero ¿en qué estaban pensando quienes tomaron la decisión de pintar un monumento histórico de semejante representación para la ciudad, como las murallas de Cartagena? Se trata de un ego que va más allá de aquellos que lograron convencer al alcalde de la época para que permitiera que las casonas del centro histórico fueran pintadas de un color distinto al blanco tradicional que habían conservado por siglos. Que sirva este craso error no solo para la sanción, sino para que el Distrito revise esa concesión.

Wadid Arana D.