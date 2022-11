SEÑOR DIRECTOR:



Publican una carta que se titula 'Defender TransMIenio'. Esto es muy importante. Urgente, diría yo. Quiérase o no, es el gran medio de transporte de Bogotá, que permanecerá por muchos años, que se está ampliando y que beneficia a millones de personas. Los ciudadanos debemos tener sentido de pertenencia de los bienes públicos, cuidarlos y defenderlos. Y, desde luego, las autoridades.

Es claro que se necesita mayor seguridad, porque aún son muchos los robos en el sistema. La Policía hace esfuerzos, pero aún falta mucho. Unas requisas en las entradas a las estaciones no sobrarían, pues el porte de armas, en especial las armas blancas es increíble, como se informa. Quien las lleva no es por simple costumbre.

El asunto de los colados es dramático. Falta vigilancia, falta presencia de personal de TransMilenio y falta cultura ciudadana. Se requiere orden y campañas educativas. Se necesita que aprendamos a querer lo que es de todos. ¿Con tanto dinero que se pierde por los colados, que pasan con pasmosa frescura, no se podría pagar vigilancia? TransMilenio es de todos, de la gente y de la ciudad.

José Francisco Piñeres

Bogotá

Lluvias y prevención



SEÑOR DIRECTOR:



El invierno que hemos presenciado no es cosa de juego, miles de personas se han visto afectadas debido a las inundaciones, cierres de vías, caída de árboles, desprendimiento de tierra, etc. En Bogotá, por ejemplo, las vías se inundan, entre ellas las que van hacia Fontibón, que tienen que cerrarlas, lo que genera mucho más trancón y por ende demoras a la gente. Muchas personas optan por bajarse del transporte en mitad de la vía, poniendo en riesgo sus vidas ante la necesidad de llegar a su destino.

De otro lado, si vamos a viajar por carretera tengamos en cuenta las zonas que se están viendo más afectadas en estos días por las lluvias y deslizamientos, según el Ideam, en varios departamentos. La prevención es vital.

María José González Arteaga

Zapatero a tus zapatos



SEÑOR DIRECTOR:



Los estadios son escenarios deportivos que, como su nombre lo indica, se utilizan para jugar fútbol. No entiendo por qué se deben prestar para otros eventos como los conciertos. La mala organización y administración que se le está dando al estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital y lo deteriorada que está la cancha llevan a que no se puedan desarrollar bien los partidos para los equipos capitalinos.

Es claro indicar que estos juegos los están viendo a nivel internacional y es muy lamentable que vean lo maltratado que está el césped por causa de la ola invernal que vive el país, sumándole a esto los eventos que se desarrollan allí y la falta de logística en cuanto al cuidado de este.

Pido a la alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que sean conscientes del daño que hacen al Campín, que se utilicen los coliseos. Incluso está la Plaza de Toros de la Santamaría para realizar conciertos en la ciudad.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Bogotá