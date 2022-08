‘Transición con cautela’

SEÑOR DIRECTOR:

​

Me refiero al editorial de EL TIEMPO (22-8-2022). En estos días apreciamos con dolor las elevadas temperaturas que están sufriendo los habitantes del hemisferio norte, incluidos nuestros familiares que tenemos allá. Cada vez comprobamos que el calentamiento global no es ‘cuento chino’, sino una ‘caliente’ realidad que ha provocado cientos de muertes en el mundo. Analizando esto: el actual gobierno ha hablado de descarbonizar la economía. Pero, claro, esto no se puede de manera abrupta sino con cautela, como dice el editorialista.

Colombia y Venezuela hemos sido como hermanos siameses, por los más de 2.200 kilómetros de frontera y los 200 años de historia compartidos.

Es bienvenida la noticia de los hallazgos en yacimientos gasíferos en Uchuva y Gorgón, pero estos comienzan a producir en el año 2029 o 2030, mientras tanto importar gas de Venezuela es una opción razonable, dice Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá. Este ejecutivo consideró alarmantes y no realistas los incrementos de 5 veces para los precios del gas importado.



Claro, esta negociación debe estar condicionada al buen mantenimiento de las relaciones bilaterales.

Fidel Vanegas Cantor

Los bicitaxistas



SEÑOR DIRECTOR:

​

A los bicitaxistas de Bogotá, la alcaldesa Claudia López en vez de perseguirlos debería ayudarlos. Son un gremio desordenado y desprotegido que ha crecido sin ningún control del Distrito, que no se preocupa por el tema, sino por buscar soluciones cuya base es la represión.



La Alcaldía debería ocuparse por explorar a fondo el asunto buscando un modelo de vehículo modelo adaptado a la necesidad de los capitalinos y del medioambiente. Después, procurar asociarlos con beneficios laborales, fijar tarifas, horarios, uniformes, impuestos, etcétera. Recordemos que ese servicio es una ayuda a la necesidad de transporte en los barrios, una solución al desempleo y que, además, se ha legalizado en muchos países. No es justo que los bicitaxistas sean un gremio olvidado, desprotegido y perseguido.

Pablo Pérez