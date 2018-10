Tragedias prevenibles / Foro del lector

Tragedias prevenibles



Señor Director:

Nueve son ya los muertos que deja una avalancha ocurrida en Barrancabermeja por construcciones de viviendas en terrenos inestables -en investigación- y, al parecer, ilegales, vendidas por un urbanizador pirata, como lo expresó la propia Vicepresidenta de la república.



Si la alcaldía y los funcionarios de prevención de desastres hubieran hecho su tarea de revisar los innumerables asentamientos ilegales que hay en la ciudad que amenazan con desplomarse, más en estas épocas de lluvias, estas lamentables muertes de personas humildes posiblemente hubiesen podido ser evitadas.

Lo sucedido en Barrancabermeja bien puede llegar a presentarse en otras ciudades y poblados del país, donde existen situaciones similares, muchas ya conocidas y no intervenidas con firmeza por los organismos institucionales.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Las marchas con niños

Señor Director:

Es indudable que hemos perdido todo sentido de conciencia humanitaria. Da tristeza y toca llorar ante aspectos que uno ve todos los días en los medios sobre el trato a los niños. Ahora, con el desplazamiento forzado de los ciudadanos de Honduras y de Venezuela, para no citar otros, es vergonzoso que el mundo no haga nada. Si los mayores tenemos corazón, no permitamos que todo esto suceda con niños en los brazos; niños que van llorando y aguantando hambre. ¿Para qué existen la OEA y otras entidades que se han creado para unificarnos? Es tiempo de que hoy se haga un plebiscito mundial para ayudar a los necesitados, ya sea con suministro de alimentos o votando para sacar del poder a quienes no han entendido que no son los amos y señores de sus pueblos.

Gabriel Vanegas

Reconsiderar la 7.ª

Señor Director:

¿El señor alcalde Peñalosa habrá consultado a todos sus electores de la carrera 7.ª sobre la troncal (despelote) que piensa adelantar en esa vía? La 7.ª ha sido y posiblemente seguirá siendo una vía emblemática y referente para quienes residimos en esta capital. Bien valdría la pena que el alcalde mayor reflexionara; si surge una opinión de muchos electores (y los de la carrera 7.ª somos muchísimos), bien vale la pena que la consulte, porque en la posteridad el daño resultará irreparable. Ojalá en el tiempo que queda, rectifique, si es que lo acompaña esa capacidad para ello, y no vaya a formar el caos sobre esta vía con la multiplicidad de perjuicios que traería, amén de que nunca se cumplen los plazos estipulados ni los presupuestos estimados. Roberto Plata Torres

Bajar la velocidad

Señor Director:

Todo lo que se haga por el ciudadano de a pie merece elogio, pero de nada sirve la campaña sobre que todos somos peatones si primero no se baja la velocidad al menos a 40 km por hora en Bogotá, si no se ponen los semáforos necesarios y si no se reglamenta el tránsito de motocicletas por la ciudad. Miles de muertes cada año, por falta de reglamentación del tráfico, además de los cientos de lesionados con secuelas permanentes, son responsabilidad de la Administración Distrital y el Concejo.Luis Manuel Rivas Parra