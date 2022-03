Tomar medidas sobre las ciclorrutas

SEÑOR DIRECTOR:

Bogotá desde hace varios años es la ciudad de Latinoamérica con más kilómetros en las ciclorrutas, pero... ¿qué está pasando? Los biciusuarios no utilizan estas vías debido a su mala infraestructura y por la falta de seguridad. En este escenario, ¿qué hace el ciclista? Toma los carriles de los vehículos, al tiempo que expone su vida. Sin embargo, pesa más el temor a transitar por las ciclorrutas, pues en varias zonas se esconden los ladrones para empujar y robar sus vehículos.

Por todo esto, las autoridades deben tomar mayores medidas de seguridad, así como adelantar planes de mejoramiento de la infraestructura alrededor de las ciclorrutas de la ciudad.

Cristian Felipe Gutiérrez Pulgarín

Más pedagogía que amenazas

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘Frenar los siniestros’ (23-3-2022). Desde mi punto de vista, pienso que uno de los aspectos que contribuyen a la accidentalidad de jóvenes es el tipo de educación que recibimos en la escuela, la familia y la sociedad.



Desde niños nos enseñan a cumplir normas, con base en el castigo, la amenaza y la sanción. “Si no haces la tarea, no sales a recreo; si no comes, no hay celular”; en lugar de formar sobre las consecuencias de la ignorancia o los problemas de salud.



Igual ocurre con las normas de tránsito: si te pasas el semáforo en rojo, el policía te pone un parte. Muy poco se piensa en las consecuencias fatales de pasarse un semáforo en rojo, de adelantar por la derecha o el conducir a grandes velocidades.

A lo anterior se une la corrupción, pues para sacar un pase, aún siguen las influencias y las palancas, y los cursos pedagógicos se consiguen solo con pagar, pero de aprendizaje sobre consecuencias... muy poco.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Por los refugiados

SEÑOR DIRECTOR:

Bien por el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, al proponer un plan global para resolver la crisis migratoria de los venezolanos que huyen del régimen dictatorial de Maduro. Colombia ha hecho un desproporcionado esfuerzo humanitario al recibir a cerca de dos millones de desplazados, los cuales han sobrecargado la infraestructura y las finanzas de ciudades como Cúcuta y Bogotá y, además, han aumentado la tasa de desempleo, ya de por sí crítica, que supera el catorce por ciento y afecta especialmente a la población joven.



Como lo advierte la Vicepresidenta, la capacidad del país para recibir nuevos migrantes ha llegado a su límite. Es tiempo de que al menos los Estados latinoamericanos demuestren su solidaridad para lidiar con este problema, acordando cuotas migratorias para cada uno.

Fernando Valencia Vásquez

Prevenir ante el invierno

SEÑOR DIRECTOR:

El abril, aguas mil, se decía antes. Y como seguramente se vendrá una dura temporada invernal, por favor, que haya prevención, alertas tempranas y que se acaten. Es urgente prevenir las tragedias invernales, que suelen ser tan dolorosas y a costos enormes. Es cuestión de conciencia y diligencia.

Pedro Samuel Hernández