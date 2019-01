Todos tenemos que rechazar el terrorismo/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



El acto terrorista que se presentó ayer en la Escuela General Santander es grave y doloroso. Y es, a su vez, un aviso de que alguien quiere torpedear la convivencia y la paz de este país. Da miedo que volvamos a viejas épocas, pero es precisamente el reto de todos no permitirlo. Los ciudadanos y nuestras fuerzas del orden tenemos que luchar juntos.



Todos tenemos que estar alertas para informar, porque no es un ataque solamente contra los policías, sino contra los ciudadanos. ¿Qué mentes perversas habrá detrás?

Detener a los grupos armados –Eln, disidencias de las Farc o bandas criminales– es hoy la primera tarea del Gobierno. Dios les dé fortaleza a las familias de las víctimas de la demencia de quienes no saben de humanidad ni del valor de la vida humana.Ángel María Aguilar

Bogotá

* * * *

Señor Director:



Más de nueve millones de familias les dicen a los cobardes y desalmados que ni sueñen con pensar que nos vamos a arredrar ante sus viles e ignominiosos actos, que son propios de espíritus infames y muy alejados de la dignidad humana, la cual todos debemos cultivar.



Lo sucedido con el helicóptero y con el carro bomba, en la Escuela de Policía General Santander, es la prueba fehaciente para Colombia de que el Estado no puede fallarles a los habitantes de esta nación con un grande y efectivo plan de seguridad. La democracia hay que hacerla respetar. La institucionalidad no la podemos dejar al vaivén de los sociópatas.Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

No solo en la Amazonia

Señor Director:



Si bien es cierto que la deforestación en la Amazonia es patética, no menos lo es en la propia capital del país, donde por culpa de la proliferación de canteras se vienen derribando preciosos bosques de la cordillera, dejando solamente un yermo áspero y triste que será imposible recuperar en cientos de años.



Todo para beneficiar a un grupo de gentes carentes de sentido de pertenencia con la ciudad, quienes, explotando materiales de construcción, llenan sus bolsillos y seguramente los de algunos funcionarios que los autorizan acudiendo a acomodadas interpretaciones de las leyes.



Desde San Cristóbal Norte hasta la estación de La Caro se ven grandes máquinas que extraen piedra y derivados sin que nadie proteste ante semejante abuso. ¿Y las entidades encargadas de proteger nuestros recursos naturales?

Héctor-Bruno Fernández Gómez

El error de las Farc

Señor Director:



Lamentable el comentario de Iván Márquez, quien asegura que fue un error dejar las armas. Creo que el error fue no entregar las armas en su totalidad, como inicialmente se habían comprometido, ya que la disidencia de ese grupo sigue delinquiendo. Y eso que todavía continúan con el narcotráfico, entre otras labores. Qué ironía.Alberto Bernal