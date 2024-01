Todos tenemos derechos

SEÑOR DIRECTOR:



Pocos días antes de fin de 2023, la exalcaldesa López inauguró la Clínica de Género en el CAPS Chapinero, en donde se brindará atención integral sobre todo a la población trans. Pero desde hace más de 15 años este formidable y moderno hospital funge como hospital de segundo nivel también para usuarios subsidiados y población de tercera edad con diversas especialidades.

Aun así, sutilmente la administración pasada le quitó importantes servicios como gastro (colonoscopias, endoscopias, etc.), dermatología, oftalmología entre otros, enviándonos a sitios muy lejanos de la Red Subnorte. Es decir, para favorecer quizá a una población específica con atención integral, privó de los mismos servicios a otra que es mayoritaria y reside en la zona. Incluso el nombre oficial le fue cambiado, y valdría saber si la nueva alcaldía definitivamente seguirá esta política de reconocimiento de derechos sanitarios para unos en desmedro de estos para otros.

Sulia Alfonso

La ampliación de la Autonorte

SEÑOR DIRECTOR:



La ampliación de la autopista Norte comenzó el año con serias dificultades, puesto que la Anla se pronunció negativamente manifestando que la concesionaria, Ruta Bogotá Norte SAS, no cumplió los requerimientos emitidos por la entidad estatal. La Concesionaria manifiesta que sí los cumplió, aunque un poco tardíamente.

Con esta decisión, sea quien sea el responsable, los perdedores son los bogotanos, los habitantes de municipios cercanos como Chía, Cajicá, y quienes se trasladan seguido hacia los departamentos de Boyacá y los Santanderes; es decir, pierde el país.

Se invita para que los actores que están involucrados en tan importante proyecto se pongan de acuerdo, lógicamente cumpliendo los requisitos para la protección del medioambiente. La ampliación tiene un atraso de por lo menos 20 años, de ahí que actualmente esta vía esté colapsada. No es posible que se tenga que esperar más tiempo para hacerla realidad. Hay que empezar a trabajar allí, lo más pronto posible.

Álvaro Villamarín González

Noticias desalentadoras

SEÑOR DIRECTOR:



No deja de sorprendernos el comienzo de este nuevo año, especialmente por las erradas gestiones que los servidores públicos están haciendo. A la lamentable noticia de que por no cumplir durante tres ocasiones con sus obligaciones financieras Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos (el segundo evento deportivo en importancia mundial), sumamos otras dos noticias que nos duelen. Una es la puesta en libertad del exsenador Arturo Char por vencimiento de términos. ¿Acaso 120 días no son más que suficientes para que tres magistrados enfrentados resolvieran su situación jurídica? Además de esta cuestionada decisión del juez Coy, nos encontramos con, primero, la actuación de un miembro de la academia violando todas las disposiciones legales que protegen a la mujer y, segundo, con que la pobreza es “la gran deuda de la economía colombiana”. Frente a todas estas actuaciones, tiene toda la razón su editorial ‘El gran reto de este año’, que termina siendo la seguridad urbana y la rural. Ojalá el presidente Petro haga un corte de cuentas para decidir si hay o no realmente posibilidades de la Paz total. Muchos lo dudamos.

David Guillermo Puyana Silva