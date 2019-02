Todos por el bien del país

Señor Director:



Qué bueno que, como lo afirma su editorial ‘Un enfoque integral’ (8-2-19), el gobierno haya presentado una ambiciosa hoja de ruta en materia de seguridad, que apunta a la raíz de las distintas amenazas y que por fin escuchó el clamor para que la protección del agua, la biodiversidad y los recursos naturales sea asunto prioritario del Estado. Para bien de Colombia, se percibe el cambio de rumbo que el país le pedía al nuevo gobierno.

No es lógico, razonable ni justo exigirle al presidente Duque que como por arte de magia solucione los grandes problemas de nuestro país, asediado por la corrupción, el Eln, las disidencias de las Farc, las ‘bacrim’, el narcotráfico y, para rematar, la crisis de la salud y de la justicia. Sin mezquindades políticas, los colombianos debemos rodear, respaldar y apoyar a nuestro Presidente y contribuir a la construcción solidaria de un mejor país.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Es hora de decir no más

Señor Director:



Es realmente triste ver cada día noticias trágicas en Colombia. Matan líderes sociales, ponen una bomba en la escuela de policías, hay suicidios constantes, las balas perdidas matan a un cantante en Medellín. ¿Cuándo será el momento en que todos reaccionen y vean que los problemas en este país son altos, graves y la sociedad se encuentra en peligro? Ya es tiempo de decir no más: no más a la violencia y al delito, no más delincuencia en las calles de nuestro país, no más muertes. La vida de todas las personas es importante y sagrada.



Jennifer M. López Vega

El elefante blanco en Íquira

Señor Director:



En Íquira, Huila, aproximadamente a una hora y media de Neiva por las vías hacia Yaguará y Palermo, existe uno de los reyes de elefantes blancos de Colombia, y es nada más ni nada menos que el de la construcción de un matadero público.



La referida obra, que es una muestra fehaciente sobre el mal manejo de un presupuesto municipal, se construyó parcialmente hace 15 años, y ninguno de los últimos alcaldes se ha propuesto terminarla y, por consiguiente, no está funcionando.



En esta obra inconclusa se calculan pérdidas económicas que ya superaron los 600 millones de pesos, y lo más negativo para la comunidad es que el sacrificio de ganado no se está haciendo en un matadero público con las mínimas medidas de seguridad e higiene. En la actualidad, la obra está completamente abandonada.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Fotomultas

Señor Director:



En días pasados tuve la oportunidad de ir de Bogotá a Villeta por la autopista a Medellín, y es un verdadero adefesio lo que han implantado los alcaldes de Cota, San Francisco, La Vega, respecto de la velocidad. Por ejemplo, pasa de 60 o 70 km/h a 20 km/h en menos de 2 km, y colocan un aviso ‘nos interesa su vida no su plata’ (sí,como no). Y aunque el gobierno destaca las bondades de la vía, de control de los abusos, nada. ¿Tiene más poder un alcalde municipal que una autoridad nacional? Lo peor: a las flotas de servicio público ni las miran, solo sancionan a los particulares.



Édgar Fernández Riveros

