SEÑOR DIRECTOR:



La actual reforma de la salud nos está mostrando dos mecanismos de acción para un mismo propósito: el que se le plantea al Congreso y el que se le presenta al pueblo. Para el primero no caben frasecillas filosóficas o un simple lavado de cerebros. Aquí es con apoyo fiel a una ideología y un plan discreto, por un lado; o el recurrente método de la tentación burocrática, al que pocos se resisten.

Al pueblo, en cambio, le preparan otro discurso con dichos o frases dicientes. El Presidente, por ejemplo, ha optado por el ecolálico argumento de que “hay que quitarles la plata de la salud a los privados”. La exministra Corcho, por su lado, creyó convencer con el reiterado cuento de que la reforma era para llegarle a la “Colombia profunda”. Y al nuevo ministro se le ocurrió recurrir a una frase igualitarista: “O todos en la cama, o todos en el suelo”, sin un argumento más para avalarla. De la tesis utilizada por el nuevo ministro solo queda por concluir que en la cama estarán el Gobierno y sus aliados, y en el suelo, como siempre, un pueblo al que nadie escucha.

Wadid Arana D.

Desarmarnos nosotros mismos

SEÑOR DIRECTOR:

La mal llamada ‘paz total’ no se encuentra ni en los cementerios, pues allí los que reposan se han llevado odios, rencores, culpas, y muchos no tuvieron tiempo para el perdón.

Mientras existan envidias, rencores, odios y otras malas acciones de los que acá habitamos será imposible lograr esa tan anhelada paz.

Depongamos todas las malas acciones y sentimientos negativos, y ahí podremos empezar a cambiar desde adentro y lograr un cambio hacia la unidad y la verdadera paz total. Como dijo Jesús: “Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”. Y no como sucede entre nosotros: “Armaos los unos contra los otros”.

Jorge Trujillo Mejía

Las denuncias sobre las UCI



SEÑOR DIRECTOR:

Los colombianos estamos agradecidos -y convencidos- por el buen manejo que el anterior gobierno dio a la pandemia. En medio de todas las dificultades, salvaron miles de vidas. Hace unos días, el nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dijo que la administración Duque montó un negocio con el covid-19 y que las unidades de cuidados intensivos (UCI) no contaron con los profesionales idóneos.

El país entero se sorprendió con esas declaraciones, no solo por la gravedad de los hechos, sino por su inexplicable silencio. Algo tan grave debió ser denunciado en su momento y no ahora. Si es cierto lo que asevera, el ministro debe presentar las pruebas que demuestren que hubo un mal manejo.

Mario Patiño Morris

El mototaxismo



SEÑOR DIRECTOR:



Sobre el escrito de la página 4-3, Bogotá metropolitana (14/5/2023), en muchas de las esquinas de los barrios donde hay paraderos hay también montones de mototaxis. No son bicicletas, sino motos invasoras e imprudentes. Se atraviesan, no respetan semáforos, circulan por las ciclorrutas, etc. Y las autoridades no paran bolas. Y no se sabe a quién acudir.

Martha Sastre