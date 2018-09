Todos, a defender la infancia

Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘El delito silencioso’ (11-9-2018). Ese crimen terrible, como es la violencia sexual contra menores, que destruye vidas e ilusiones, que lastima al ser por siempre, efectivamente es silencioso, pero se ve, y hay estadísticas. Lo que pasa es que no lo miramos con los ojos de la conciencia, de la solidaridad y de la humanidad. Ni siquiera pensando en el futuro país que dejaremos a nuestras generaciones venideras.

Miles de menores que han sufrido esa miserable violencia crecen con resentimientos, no solo contra sus victimarios, sino contra un estado de injusticia e insensibilidades.



Se necesita mucho trabajo social y policivo; mucho esfuerzo de la justicia, de la Fiscalía, de los padres y los maestros. Sí, señores, este delito y el del microtráfico son un azote para nuestros niños.



Qué horror que haya madres que vendan la virginidad de sus hijas. Puede ser por necesidad, pero también por falta de amor. Seguramente, muchas de ellas también vienen de un mundo de atropellos. Entonces, lo que se debe hacer es mirar los problemas sociales, vicios, drogadicción, pobreza y violencia intrafamiliar. Qué panorama más triste y peligroso, pero nos toca a todos defender la infancia.



Lucila González de M.

Recordar lo que dijo el Papa

Señor Director:

Hace un año, por estos días, estaba el papa Francisco en Colombia. Fue una de las visitas más memorables de un pontífice católico que yo recuerde, pues estuvo llena de mensajes para todos, en especial la juventud, a la cual animó a no dejarse quitar la felicidad, a vivir sanamente, a emprender y a soñar. Y fue un mensaje para luchar contra nuestros males: la droga, la corrupción, la pobreza, la violencia. Y llamó para que busquemos la igualdad. Ojalá repensáramos lo que el Papa nos dijo. Y ojalá no perdamos la fe. Colombia necesita practicar muchos de esos llamados; en gran medida, no olvidar la bondad. Piensen en todo ello, dirigentes, para que este pueblo tenga pronto un mejor país. Porque lo que estamos viviendo es desolador; sin embargo, aquí la mayoría es gente buena.



Dagoberto Castaño Paredes

Mascotas en restaurantes

Señor Director:

No entiendo la polémica que se generó en Bogotá por la propuesta de aceptar mascotas en los restaurantes. La solución es sencilla: abrir en los restaurantes un área especial para comensales con mascotas. Medellín es ejemplo de ello, el centro comercial El Tesoro así lo demuestra.



Elkin F. Becerra M.

Otra vía al Llano

Señor Director:

Con el fin de evitar las continuas interrupciones en la actual vía al Llano y los demorados desvíos por Boyacá y Casanare para llegar al Meta, podrían habilitar la actual carretera que de Cáqueza conduce a Fosca y Gutiérrez, en Cundinamarca, y terminar el corto trayecto faltante hasta llegar a Acacías, por terrenos menos agrestes y escarpados y sin el riesgo de empinadas montañas como las que bordean la costosa autopista por el peligroso cañón del río Negro.



Nelson Escobar Escárraga

Bogotá

