Todo es por culpa de la coca

Señor Director:



La muerte de líderes sociales y de reinsertados está motivada, de un lado, por los enemigos de la paz negociada, por las venganzas y el odio sembrado durante muchos años. Pero, sobre todo, viene de las despiadadas garras del narcotráfico. Estas bandas y los elenos matan a todos los que les quieran impedir seguir el inmenso negocio. Así que atacar cultivos y todo el proceso de la cocaína con mayor decisión es salvar vidas. Duele que se tenga que fumigar, pero, evitando causar daño a los locales inocentes, creo que hay que hacerlo, pues de lo contrario, los cultivos seguirán creciendo. Y la tragedia no se va a detener.José Francisco Piñeres

¿Y el hambre?

Señor Director:



Aunque los diferentes medios de comunicación en todo el mundo le han prestado atención al covid-19, no debemos descuidar el problema del hambre en el mundo. Sí, las cifras de muertes por coronavirus superan las cinco mil, las muertes diarias de solo niños en el mundo debido al flagelo del hambre están entre 8.500 y 9.000. Las campañas contra las hambrunas y el hambre crónica no deben bajar la guardia sobre todo en el llamado Cuerno Africano. El sistema inmunitario de las poblaciones que padecen hambrunas y hambre crónica está más propenso a todo tipo de contagio, además de enfermedades como lepra, cólera, malaria, viruela y hasta cáncer, sabiendo que el 90 % de las enfermedades entra por la boca.Fernando Cortés Quintero

Recuperar los valores

Señor Director:



Tiene razón Thierry Ways cuando en su constructiva columna (11-3-2020) dice que ha llegado el momento de los deberes y que “el virus es una lección de humildad. Es un recordatorio de la fragilidad de la especie y sus limitaciones. Y es también una invitación a recalibrar nuestros valores”. En verdad, desafortunadamente hace mucho tiempo que aprendimos a ejercer derechos, pero no a cumplir deberes. Así se considere arcaico, hoy más que nunca es urgente el restablecimiento de la formación familiar en principios, valores y buenos hábitos, y de las clases de civismo y urbanidad en las escuelas y colegios.



Estamos acabando no solo con la naturaleza, sino también con nuestra propia convivencia.Luis Iván Perdomo Cerquera

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co