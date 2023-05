¿Son prevenibles los feminicidios?

SEÑOR DIRECTOR:

​

Luego del feminicidio ocurrido este domingo, Día de la Madre, en el centro comercial Unicentro de la ciudad de Bogotá, cabe preguntarse: ¿son prevenibles estos hechos? Por lo visto no, porque aunque la víctima haya interpuesto ante las autoridades competentes denuncia alguna, la acción como tal está resultando inocua. O, más bien, está sirviendo más para exacerbar la ira de los agresores que para garantizarle al denunciante la seguridad que su difícil situación requiere.

Para un tema tan complejo y recurrente como este quedó nuevamente en evidencia que la acción del Estado seguirá siendo insuficiente, si las estrategias y medidas siguen como hasta ahora se están implementando.

Wadid Arana D.

No desamparar a El Amparo



SEÑOR DIRECTOR:

​

Impresiona la descripción en este diario de la situación de inseguridad en El Amparo, localidad de Kennedy, en Bogotá. Allí convergen muchos males; el peor de todos, las despiadadas bandas del microtráfico y la extorsión.

Es una esperanza para aquellas comunidades que buscan mantenerse allí encomendarse a la Virgen del Amparo. Ojalá ella los cuide, pero también que guíe a las autoridades para hacer más presencia, que sean incorruptibles y suficientes.

Así mismo al Gobierno, porque la presencia de Estado debe ser integral, pues allí también son evidentes muchas necesidades sociales. Se necesitan oportunidades, labor social, justicia. Se necesita no desamparar a esa comunidad, no permitir que imperen las bandas antes que las autoridades. Como dice su editorial ‘Un SOS por Kennedey’, son valientes las personas buenas que allí resisten y defienden sus bienes. No se las puede dejar solas.

José Francisco Piñeres

El desarrollo rural



SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO de 8-5-2023 nos trae un artículo de Diego Bautista, de la Agencia de Desarrollo Rural, en el cual considera que su entidad debe ir ligada a la reforma agraria. Propone para el agro especies nuevas como cáñamo, marañón y asaí.

Pero hay más frutos amazónicos, cacao, huertas multipropósito con especies menores. Ganadería de doble propósito.

Es bueno recordar cómo se tuvo en cuenta el desarrollo rural en la reforma agraria integral del siglo pasado. El Incora tuvo subgerencia de Asentamientos Campesinos y de Desarrollo Social para preparar a los campesinos en su nueva vida, con ayuda de la Anuc, Cecora, Sena, ICA, Secretarías de agricultura, Umatas, Himat, Idema, Caja Agraria, Banco y fondos ganaderos, organismos internacionales como la FAO y la ONU, además de embajadas. Vale recordar el apoyo que se tuvo de comunidades campesinas, indígenas, negras y de mujeres.

Para la reforma agraria actual se debe pensar en integrar las comunidades beneficiarias en organizaciones de economía solidaria y popular; aprovechando la experiencia en mingas, juntas comunales, empresas comunitarias, kibutz, koljós. Con estas asociaciones se deben fomentar la comercialización, agroindustria y agroturismo.

Fidel Vanegas Cantor