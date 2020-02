Señor Director:



Si hay una cosa que no se puede tolerar en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es la amnesia. Pues bien, nos hemos enterado por EL TIEMPO de que al CNMH de Colombia le fue suspendida su membresía de la red de memoria de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el siglo XXI, no estar en la red es como no existir; más grave aún si se trata de la memoria histórica de una nación. Hoy podríamos cambiar el aforismo de Descartes “Pienso, luego existo” por ‘somos nuestra memoria’.



El director del CNMH reconoció que se trató de un error, pues después de cuatro meses no contestó una solicitud enviada por la membresía de redes. Este olvido no deja bien parado al director, que había negado la existencia del conflicto en el país, y es una perla más que se suma al rosario de desaciertos de algunos funcionarios nacionales en el escenario internacional.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Una declaración lamentable

Es inaudito que el comandante del Ejército haya lamentado como lo hizo la muerte de un sicario que enlutó a miles de hogares colombianos. Una monumental falta de criterio de quien se supone debe orientar y dar ejemplo a nuestra Fuerza Pública, víctima ella también de la saña asesina de ‘Popeye’. La pobre aclaración posterior del general Zapateiro en nada tranquiliza a las víctimas de este tenebroso personaje, enhorabuena desaparecido.



Magdalena Restrepo de Hincapié

Vejamen contra niño

Hago referencia a una nota de la redacción Justicia de este 5 de febrero en EL TIEMPO. Con dolor comparto los sentimientos del abogado designado para defender al sujeto Óscar Orjuela, quien aceptó haber torturado y asesinado a un niño de tan solo 22 meses. ¿Hasta cuándo esta sociedad y el aparato legislativo y judicial toleraremos y defenderemos derechos de monstruos como este? ¿Cuál fue el delito que la inocente víctima cometió para merecer esa suerte? Ya es hora de tomar acciones. Hay hechos que no tienen ninguna justificación y deben tener castigos ejemplares. Alguien que realiza un acto de este estilo de ninguna manera es rehabilitable, ni debe ser considerado enfermo.



Martha S. Ciro

Peligrosa enfermedad

Me dolió como ser humano y como miembro de esta sociedad injusta la muerte de los cinco niños en Chocó por problemas de salud. Es mejor decir por olvido, por hambre, por miseria, por abandono estatal. Esta enfermedad, el abandono estatal, la padecen comunidades enteras. Y solo se cura con voluntad de los gobiernos, pero es con cuentagotas. Qué tristeza.



Ángel María Aguilar

