Solidaridad y tolerancia / Foro del lector

La convivencia entre personas siempre es una dificultad. La decisión del Distrito de Bogotá de ayudar a los venezolanos es un acto de solidaridad que debemos apreciar. Es comprensible lo que sienten las personas que viven en el barrio vecino donde se encuentra el refugio, pero así mismo deberíamos tener algo más de humildad y tolerancia en relación con lo que están viviendo los venezolanos, porque no es fácil.Quizá deberíamos pensar en qué sucedería si nosotros nos encontráramos en esa situación. No significa tampoco darles a los venezolanos el albedrío de hacer lo que quieran o de cometer actos de vandalismo. Ellos tienen la gran responsabilidad de observar un comportamiento social sano.

El propósito es convivir en paz, con respeto mutuo. Es un proceso que se está dando paso a paso, con el que lidiamos día tras día en cada parte de la ciudad, en las calles y los medios de transporte. La idea de este refugio es solucionar una situación de los inmigrantes, que debe ser mejorada poco a poco, y de los vecinos del albergue. No hay acto más valeroso que el de aquel que brinda algo de lo que tiene a quien lo está necesitando. Paola Rubiano Pineda

No es solo la velocidad

Es muy facilista, tanto por las autoridades de tránsito y transporte como por los medios de comunicación, decir que la mayoría de accidentes son por exceso de velocidad. Mientras no se trabaje en una infraestructura vial bien diseñada o se logre que la autoridad no solo esté oculta sacando multas –y, en cambio, ayude a organizar el tránsito–, que los conductores sepan realmente lo que es conducir responsablemente y los peatones no crucen en sitios riesgosos, se seguirán presentando accidentes de tránsito (mal llamados “accidentes”, porque en la mayoría es por culpa de la irresponsabilidad). Cuando hablan de exceso de velocidad, ¿es simplemente pasar al menos un kilómetro el límite, que en muchos de los casos no tiene sustento técnico? Invito a las autoridades a que hagan recorridos por la ciudad y por carretera guiándose por los límites de velocidad. Si la misma policía invade los carriles de TransMilenio en flamantes camionetas, ¿qué se puede esperar del ciudadano común?Juan Manuel Cuervo

El movimiento estudiantil

Me siento absolutamente solidario con el estudiantado del siglo XXI. Los muchachos colombianos, como los chilenos, como los gringos, desean educación, ciencia, tecnología, profesionalismo, humanismo, avance tecnológico. Quieren que Colombia cambie y se le dé a la educación pública universitaria todo el apoyo posible. La ignorancia es la que nos postra en el atraso y el subdesarrollo. Basta dar un ejemplo que pone de relieve nuestra triste condición, el de las patentes de invención: en el año 2017 se solicitaron 243.500 patentes. EE. UU. registró 56.624; China, 48.204, y Colombia, 2.120 (menos del 1 % mundial); de las cuales, pedidas por extranjeros fueron el 75 % –1.525–. Si seguimos en el oscurantismo y la educación universitaria continúa siendo tratada como una cenicienta, nunca saldremos del atraso. Por tanto, apoyar un movimiento juvenil en favor de una educación pública poderosa es apoyar el futuro de Colombia.



Mauricio Jaramillo Londoño

Bogotá