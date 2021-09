Solidaridad y repudio

SEÑOR DIRECTOR:

Triste ver cómo de nuevo jóvenes soldados y oficiales que nos defienden son atacados a mansalva, dicen que por disidencias de las Farc y miembros del Eln, en Arauca. Las economías ilegales, es decir, el narcotráfico y otros crímenes, unen a los terroristas. ¿No llegará el día en que Venezuela nos ayude? Los criminales se sienten seguros al pasar la frontera como Pedro por su casa. En todo caso, los colombianos debemos acompañar a nuestras Fuerzas Militares.

Es aquí cuando tendríamos que salir con banderas blancas como señal de repudio a estos crímenes y de solidaridad con los caídos y sus familias. Que estas muertes no sean en vano, sino que sirvan para acelerar la lucha contra el narcotráfico y para perseguir a los grupos armados. Y que no dejen solas a las familias de las víctimas. Los militares tenían sueños que se podrían ayudar a que fueran realidad para bien de sus allegados.

Carmen Rosa Novoa

Protocolos de bioseguridad

¿Cuántas veces se pensó en la posibilidad de volver a salir sin restricción? Muchas. Hoy podemos volver a disfrutar de diferentes espacios, pero ¿qué pasa con el regreso a las aulas de clase? Sin duda, volver a estos espacios académicos hace parte de la normalidad como la solíamos conocer, aunque hoy la presencialidad ya no es lo principal para recibir clases. ¿Qué debería ser lo principal? Lo que debería importar es que la asistencia cuente con todos los protocolos de bioseguridad eficientes, como para que no se tenga miedo de contagio.



Y, de otro lado, estos protocolos no deben ser solamente en oficinas, salones o eventos. También tienen que darse en el transporte público y otros escenarios, ya que ahora nuestra normalidad es pedir y pensar en que no nos vamos a contagiar dentro de una sociedad sin suficiente conciencia.

Alejandra Milena Peña Ibáñez

¿No revisan antecedentes?

SEÑOR DIRECTOR:



En su publicación del pasado 2-09-2021, EL TIEMPO nos informa que los contratistas que dejaron abandonada desde hace seis meses la obra de la planta Wiesner de la EAAB en La Calera son los mismos que tiempo atrás incumplieron con proyectos civiles en las ciudades de Quibdó, Tauramena y Palmira, donde las administraciones que giraron los correspondientes anticipos tuvieron que declarar la caducidad de los contratos a fin de intentar recuperar los dineros. ¿Acaso quienes toman la decisión de otorgar las obras civiles no revisan los antecedentes de los contratistas?

Mario Patino Morris

El fútbol femenino

SEÑOR DIRECTOR:

Colombia, la Dimayor y el Gobierno deberían darle más impulso al fútbol femenino, que nos puede representar dignamente a nivel internacional, además de dar bonito espectáculo y ser una oportunidad para miles de jóvenes mujeres. Los partidos entre Santa Fe y Cali fueron muy buenos. En Cali, para la final, hubo más de 5.000 espectadores. Hubo buen juego, disputa leal y muchos goles. Ya es hora de que ellas tengan los mismos escenarios que los hombres. Felicitaciones a los dos equipos.

Dagoberto Castaño Paredes