Solidaridad con los vigilantes

Es el momento de mostrar nuestra solidaridad, sobre todo con los que ponen en riesgo su propia salud por ayudarnos y cuidarnos.

Se me ha ocurrido una estrategia para apoyar a los vigilantes de edificios residenciales, que tienen que coger transporte público, venir desde barrios alejados y traer sus propios alimentos para su jornada de trabajo. Todos tenemos suficientes provisiones, facilidad de hacer pedidos a domicilio, y todos cocinamos a diario.



Podríamos compartir con ellos. En estas circunstancias difíciles asignémosle a cada apartamento un día de la semana para cumplir con este deber. Y que alguien en cada edificio lo coordine. No es difícil porque, igual, todos estamos confinados.



Amparo Ángel

Rappitenderos a la intemperie

Encomiable la labor de Rappi, que de acuerdo a su fundador y en exclusiva con EL TIEMPO, nos dio a conocer el apoyo que brinda a diario en seguridad y beneficios económicos a los rappitenderos que prestan sus servicios a esta pujante y exitosa empresa colombiana. Pero ¿qué están planeando para solucionar el problema de sus trabajadores estacionados, bajo el sol y la lluvia, en calles, parques, antejardines y aceras que estos utilizan como lugar de espera y dónde no tienen baños públicos, que los obliga a recurrir a postes, árboles y los antejardines, como nos ha tocado presenciar en varios sitios del norte de Bogotá, y quizás ocurre lo mismo en otros puntos de la ciudad y de Colombia?



Por el bien de ellos, casi todos jóvenes, que tengan una pronta respuesta de Rappi. Se lo agradecemos también como ciudadanos.



Luis León Galeano Garavito

Bogotá

Pobreza en Cartagena

El domingo pasado, en un programa televisivo (7 Día), mostraron la gran pobreza, hambre y necesidades que hay en Cartagena. ¡Es cierto que este es un país de muchas desigualdades, pero no conocía la gran pobreza que existe en esa ciudad! Fue muy triste ver tanta hambre y familias necesitadas. Y pensar que estas son cosas que podían haberse ido solucionando a través de los años si no hubiera tanta corrupción, y si los dineros para esas necesidades no fueran aprovechados por políticos para enriquecerse a costa de la pobreza de muchos. ¿Cómo se espera que personas en extrema pobreza puedan permanecer en una cuarentena? ¿Personas que viven del rebusque diario? Es cierto que el Gobierno está dando ayudas, pero sería imposible cubrir a tantos necesitados.



Lucía Correa

Momento de tapar los huecos

Esta es una oportunidad para tapar los miles de huecos, aprovechando la soledad y lo desocupadas que están las calles de la capital. Así se recuperaría la malla vial y a la vez se puede dar trabajo a la gente que tanto necesita un ingreso en estos momentos tan difíciles.



Aprovechemos este pare de las actividades que congestionan las vías y así darle ese regalo a la ciudadanía, para que cuando volvamos a la calle nos encontremos con algo tan positivo como excelentes vías y seguridad vial. Jorge Trujillo Mejía