Produce emoción la solidaridad de la gente con los papicultores, al comprarles en los peajes a precios más justos. Pero a esto no se tendría que llegar

Se necesita con urgencia una política agraria seria, porque ya no son solo los paperos, sino otras cosechas como plátano, frutas, etc., que están trabajando a pérdida. Y muchas veces las cosechas se pierden porque sale más caro sacarlas a donde las compran los intermediarios que lo que les ofrecen.



Urgen centros de acopio, de una parte, y buenas vías terciarias, de otra. Hay que ver con este invierno lo difícil que se pone en muchas regiones transitar los caminos que elegantemente llaman carreteras. La solidaridad con el campesino tiene que venir del propio Estado.

José Francisco Piñeres

No quemar las naves

Perdió la Selección Colombia contra Uruguay como local y eso duele, pues uno lo siente como un golpe anímico y experimenta cierta desazón, porque se sabe que tenemos con qué ganar. Y los puntos en casa no se deben escapar. Les faltó entrega, creo, y se derrumbaron con el primer gol del visitante. Pero no olvidemos que Uruguay es un equipo muy bien formado, con un técnico como el profesor Tabárez, de muchos años al frente de este plantel, que recibe la confianza y es respetado. Sin embargo, no hay que quemar las naves.



Confiemos en que el equipo haya aprendido la lección. Hay que rodear a nuestra Tricolor para que contra Ecuador los muchachos saquen la garra y el buen juego que sabemos tienen.

Dagoberto Castaño Paredes

¿Por qué comenzar de cero?

Preocupación máxima produce el hecho de que los grandes proyectos de la infraestructura de carreteras del país se puedan cambiar con tanta facilidad como ha ocurrido con los proyectos llamados 5G, que ya estaban aprobados y listos para arrancar y reactivarían de inmediato nuestra maltrecha economía en época de pandemia. Ahora con los nuevos proyectos hay que comenzar de nuevo un largo proceso de aprobación, con la consecuente demora del estímulo urgente que necesita el país.



Se hace necesario que tales proyectos se blinden para asegurar su ejecución oportuna, haciéndolos políticas de Estado y no de Gobierno. Sin duda, sucesos como este explican en parte nuestro escaso desarrollo como nación.

Gustavo Hernández Boada

Con frecuencia circulan en las redes sociales rumores alarmantes. Muchos son el fruto de una estrategia política para provocar reacciones sociales. Muchos creen en ellos de buena fe y actúan bajo ese conocimiento sin tomarse el trabajo de comprobarlos. Hay gentes sin suficiente capacidad para el análisis y comprensión de los hechos. Ya es tiempo de que nuestro país se prepare para hacer frente a esta técnica del rumor.



Los ciudadanos debemos abrir bien los ojos para no servir de instrumentos a los que combaten nuestras instituciones. Si no colaboramos en la defensa de la libertad, nos lamentemos después cuando todo se haya perdido, y quedemos igual a Venezuela.

Licinio Zapata Vanegas

Medellín

