Sobre una caricatura/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Con indignación y dolor de patria, vi la caricatura de Matador, el sábado 2.

Desconoce este señor que las cooperativas son quizás la única opción válida para que la gran mayoría de colombianos puedan ejercer una actividad económica lícita que les permita autosatisfacer sus propias necesidades y buscar un país más equitativo y con acceso a los medios de producción.



Ignorar que en nuestro país el cooperativismo impacta a más de 7 millones de personas, genera más de 200.000 empleos directos y participa con alrededor del 2 % en el PIB nacional no es aceptable a quien pretende hacer sátira buscando seguidores ignorantes de la realidad nacional.



El movimiento cooperativo tiene más de 3.000 entidades debidamente vigiladas por las diferentes superintendencias y legalmente inscritas en las diferentes cámaras de comercio de nuestro país.



Carlos Mario Zuluaga Pérez

Presidente Ejecutivo, Club Deportivo la Equidad Seguros.



N. de la D.: La caricatura en mención, según el caricaturista, no quiso en ningún momento aludir al sector cooperativo. Fue, si se quiere, desafortunado el uso del término ‘cooperativa’ con sentido de asociación. Nada más. Lamentamos la molestia causada.

Otras propuestas contra la coca

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘Apuesta contra la coca’ (4-2-2019). Erradicar 100 hectáreas en un año no es fácil. Sobre todo porque las mafias saben que esta planta es generosa: se resiembra, y a los tres meses hay cosecha. Y es difícil copar todas las zonas. Los cultivos bajarán cuando el negocio no sea tan productivo. Y eso se logra trabajando de la mano con los consumidores, que deben poner a sus mejores hombres, es decir, erradicando primero la corrupción en toda la cadena de persecución del delito. Y, de otro lado, crear cultivos de cosecha segura para los que sustituyan voluntariamente. Yo creo que entre los reinsertados de las Farc podría haber un ejército para erradicar. Allí hay mano de obra. Y hay que meterle maquinaria. No solo a mano. Y donde se arranque se debe volver a pasar...Ángel María Aguilar

* * * *

SEÑOR DIRECTOR:



La DEA atribuye la cantidad de cocaína en su país al aumento de los cultivos -por la falta de Estado y oportunidades en el campo-; el contraalmirante Christopher J. Tomney, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur, a las enormes sumas de dinero de los carteles para desarrollar tecnología: “gastan hasta 1 millón de dólares en construir naves sumergibles que se utilizan una vez”, y él no cuenta con suficientes naves para cubrir más de 100 millones de kilómetros cuadrados. En Estados Unidos, las mafias de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami, favorecidas por la globalización, se diversifican en la bolsa y aprovechan el mercado cambiario, con el concurso de exagentes de la DEA, como José Irizarry, según se informó. Y las bandas criminales, como el Eln, coordinan acciones en toda la cadena, seguras bajo la protección del narcogobierno vecino. La apuesta es compleja, y debe darse contra toda esta poderosa transnacional del crimen, pues sin esta no habría siembra.

Carlos H. Quintero B.