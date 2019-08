Sin historia ni memoria / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El próximo miércoles celebraremos los 200 años de la batalla en el Puente de Boyacá, con la que se logró la independencia de la Nueva Granada de la monarquía española.



Esta celebración es un buen motivo para reflexionar sobre las condiciones que impiden que Colombia sea un país en el que podamos tener una sana convivencia.



Este fin de semana me encontré con un estudiante de décimo grado de educación media. Le pregunté qué actividades tenía su colegio para el 7 de agosto, y se quedó pensando y me dijo: Ninguna. Luego, ¿qué pasa el 7 de agosto? Me dio dolor de patria y me pregunté: ¿habrá alguna razón para pagar salario al profesor o profesora de sociales de ese estudiante?



Y como desde la década de los 80 se endiosó la política antimemoria, hoy no sabemos de historia y nada recordamos del pasado. Por eso es fácil que los facinerosos aumenten sus amigos y partidarios.

Carlos Fradique-Méndez

Bogotá

Coca y cultivos legales

SEÑOR DIRECTOR:



Que las hectáreas de coca bajen de 171 en 2017 a 169 en 2018 no es resultado apreciable, y menos si se tiene en cuenta el incremento de la productividad en toneladas métricas, de 1.058 a 1.120 en el mismo periodo. Un logro que sí es de este gobierno fue la certificación de la ONU al departamento de Caldas como libre de cultivos ilegales, sin necesidad de rociar con venenos a Caldas.



¿Cómo se logró? Llevando a los campesinos las ayudas del Estado por medio de centros de atención social (CAS), en donde motivaron a los cultivadores -incluidos jóvenes- a sembrar cacao, café, caucho, plátano, frutales. Y dignidad, digo yo. Para los cultivos de economía campesina, hace unos años existían asistencia técnica y precios de sustentación. Esto se perdió. En cambio, los cultivos ilegales tienen asegurado el mercado.

Fidel Vanegas Cantor

Metro elevado

SEÑOR DIRECTOR:



Leyendo cuidadosamente la juiciosa columna del doctor Guillermo Perry, el domingo pasado en EL TIEMPO, en la que describe técnica y objetivamente el proceso que ha tenido el proyecto metro, nos damos cuenta de la sensatez del hecho de su construcción elevada, por costos, trazado y factibilidad. El hecho de que Morris-Petro traten egoístamente de imponer su tesis de metro subterráneo perjudica a toda la ciudadanía no solo actual, sino futura de la capital. Esta lucha de egos es la que lleva a retrocesos e inequidades sociales. Apoyemos las tesis democráticas y lógicas de los gobernantes que administran con sentido altruista a nuestra querida Bogotá.

Hugo Roa Rodríguez

Raponazo en moto

SEÑOR DIRECTOR:



La modalidad de robo desde las motos se está extendiendo en Bogotá. Los bandidos esperan que alguien saque su celular para pasar raudos y rapárselo. Sé de varios casos. Lo que falta es pie de fuerza. Hay poca policía. El nuevo alcalde tiene que implementar medidas urgentes. La inseguridad es terrible.

Pedro Samuel Hernández