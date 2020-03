Siervos sin tierra

Señor Director:



EL TIEMPO de 2-3-20 se refiere al incremento del desempleo “reconocido” por el Dane en 13 %. En lo referente al campo, Henry Vanegas, de Fenalce, denuncia que la falta de rentabilidad de mercados se debe a la avalancha de importaciones. Esto por los absurdos tratados de libre comercio para que ahora importemos el 70 % de lo que consumimos –hablando solo de maíz–.

El problema es más de fondo. Los verdaderos campesinos no tienen tierra propia para producir, y los grandes terratenientes viven en las ciudades. Ahora hablan de un catastro multipropósito que apenas sirve para legalizar tierras que ya tienen los campesinos. Si escuchamos al nobel Stiglitz, en el campo se debe fomentar la economía fraternal y solidaria con cooperativas y mutuales para estimular a que los campesinos –sobre todo los jóvenes y mujeres– se enamoren del campo y permanezcan en él.



Fidel Vanegas Cantor

El puente está invadido

Señor Director:



Animado con la noticia de que el tramo peatonal de la carrera 7.ª entre las calles 13 y 26 finalmente estaba terminado, me fui a recorrerlo. La obra estaba programada para ser inaugurada en el año 2017, pero pasó lo que siempre ocurre con las obras de la ciudad capital: nadie cumple con las fechas establecidas.



Resultó casi que imposible caminar por el tramo peatonal. La única forma de hacerlo era por las ciclorrutas, con el riesgo de ser atropellado. El mercado persa que se montó en cada metro del recorrido impide desplazarse normalmente. Hay ventas de comidas, frutas, ropa nueva y usada, libros, revistas y toda suerte de cachivaches. En resumen, no se pudo establecer como quedó la obra, que costó a los bogotanos cerca de cincuenta mil millones pesos. Algo va a tener que hacer la Administración Distrital para poner orden en tan emblemática vía de la ciudad.



Mario Patino Morris

Bogotá

Usar pañuelo

Señor Director:



Cómo no recordar aquella prenda diminuta que nos enseñaron a usar nuestros padres y abuelos. Hablo del pañuelo, esa pequeña pieza de tela de 40 × 40 centímetros que debíamos portar en el bolso o en el bolsillo (los hombres). Hoy, ante tanta contaminación, bacterias y virus que se encuentran dispersos en el ambiente, se hace vital el uso del apreciado pañuelo. Fomentemos su uso en la familia, los vecinos y, en general, en toda la comunidad y así prevengamos males peores. Evitemos el contagio de enfermedades y, a la vez, contribuyamos con el trabajo de quienes venden estos adminículos.



Margarita Ortiz Rivera

El abandono de Júpiter

Señor Director:



En relación con el lamentable caso del león Júpiter, como lo dice el señor alcalde de Cali, nunca debió haber salido de donde estaba bien. En este caso, primeramente debe haber dos responsables: uno, la persona que se lo arrebató a la señora cuidadora sin las consideraciones más lógicas; dos, el responsable del zoológico donde estuvo, por no cuidarlo. Un absurdo que merece sanciones.



