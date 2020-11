Señor Director:



El covid-19 nos mantiene con temor, todos los días nos roba vidas. Permita Dios que la vacuna llegue pronto.

Pero ¿cuándo tendremos el antídoto contra la violencia en Colombia? La cifra de muertos por esta causa también crece todos los días. Este fin de semana, en Betania, Antioquia, fueron asesinadas 8 personas. Algunas de ellas, recolectores de café. Al campo lo está azotando la violencia de las economías ilegales. Es una tristeza, otra tragedia, una real desgracia. ¿Cuántas masacres van este año? ¿Cómo detener este desangre? Se necesita seguridad en el campo, o la gente lo seguirá abandonando.

Carmen Rosa Novoa

El mal momento del fútbol

Señor Director:



Mal momento atraviesa el fútbol colombiano.



Equipos en bancarrota, pésimos resultados en los torneos internacionales y, para acabar de ajustar, una desafortunada participación de la selección de mayores de cara a la clasificación para el campeonato mundial 2022, en Catar. Ahora, teniendo en cuenta los resultados de los dos últimos partidos de la Selección, se habla de la salida del director técnico, a quien habría que pagarle una indemnización valiosa, lo que no parece viable para el flujo de caja, considerando que la Federación acaba de desembolsar cerca de 18.000 millones de pesos por concepto de una multa impuesta por la SIC, debido al mal manejo de los directivos, los mismos de siempre, quienes se dedicaron a revender boletas del pasado campeonato mundial en Rusia. ¡Qué vergüenza!

Mario Patiño Morris

Bogotá

Todos somos culpables

Señor Director:



Los ciclones y huracanes que desde hace algunos años recientes se vienen sucediendo en el mundo, arrasando poblaciones costeras, como el acaecido en San Andres, Providencia y Santa Catalina, son productos del cambio climático y el calentamiento de los océanos. Las torrenciales lluvias que desbordan nuestros ríos son producto, también, de la deforestación que hemos hecho en nuestros bosques y selvas, en las cuales todos somos culpables: seres humanos, instituciones y las naciones.



Hoy estamos pagando por la desatención a los llamados de las organizaciones de protección del medioambiente y por la cual deberíamos trabajar con reglamentaciones más estrictas para protegerlos, emanadas desde el propio Congreso de la República.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

La radiodifusión comercial

Señor Director:



Un 20 de noviembre de 1920, hizo 100 años, el Gobierno de EE. U. concedió la primera licencia comercial a la emisora KDKA, que transmitía desde la ciudad de Pittsburg, en California. Fue así como se inició esta modalidad en las emisiones diarias de esa estación radial que de inmediato repercutió en todo el mundo, es decir, sus espacios musicales o noticiosos iban acompañados de la publicidad de cualquier producto. Ello ayudaría al aumento del consumo.



Surgieron así emisoras comerciales en todos los continentes. En Colombia, el 8 de diciembre de 1929 se inauguró la emisora La Voz de Barranquilla HKD, según iniciativa del joven ingeniero electrónico Elías Pellet Buitrago, y a la vuelta de unos pocos años se multiplicaría el número de ellas.

José Portaccio Fontalvo

FORO DEL LECTOR

