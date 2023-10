Se necesitan más cuerpos de Bomberos

SEÑOR DIRECTOR:



Cuando ya llega noviembre, y desde este mes la música de diciembre y las alzas y los preparativos para las fiestas decembrinas, con este cambio climático, que es una realidad, hay que prevenir. Ya vemos que las lluvias sorprenden, hay granizadas y seguramente noviembre será lluvioso. Pero también viene un periodo seco. Quiere decir que debemos prepararnos y prevenir. Necesitamos cuerpos de Bomberos con dotación suficiente, con buena preparación humana. Además, ser bombero fue la ilusión de miles, porque lleva implícitos momentos heroicos y salvar vidas. Hay que incentivar esta bella profesión.

Y la gente debe sentir que está protegida en este aspecto. Además de rodeada de cuerpos de Defensa Civil. No puede ser que, como dice su editorial (27-10-2023), “el 41 por ciento de los municipios del país o no cuenten con cuerpo de Bomberos o el que tienen no está activo por razones administrativas”. Eso produce miedo. ¿Quién responde?

Los mandatarios locales que ya se van deben empezar la tarea. Y tiene que ser lo primero en retomar para los entrantes, se imagina uno que de la mano del Gobierno Nacional. Necesitamos más cuerpos de Bomberos.

José Francisco Piñeres

El nuevo alcalde de Bogotá



SEÑOR DIRECTOR:

Los habitantes de Bogotá votamos para que obras como el metro, que llevamos casi ochenta años esperando, avancen, por una mejor seguridad, pues estamos desesperados y llenos de miedo. Además, por una mejor movilidad. Es importante que se aceleren las obras. Esperamos que Carlos Fernando Galán, que se ha preparado para este cargo, y así lo entendimos, tenga éxito. Los enemigos de la gente, como son las bandas de delincuentes de toda laya, tienen que ser controlados. Bogotá necesita más policía. Ojalá la tengamos. Suerte a nuestro nuevo mandatario.

Lucila González de M.

La cooperación con China



SEÑOR DIRECTOR:

De la visita del presidente Gustavo Petro a su homólogo Xi Jinping, en Pekín, se produjo una declaración conjunta de 31 puntos. Este hecho trascendental fue destacado por el excanciller de Colombia Julio Londoño, pues China es el segundo mayor socio comercial de nuestro país, después de Estados Unidos. Se firmaron 12 acuerdos de cooperación, asuntos económicos, educativos, ambientales, científicos, de comunicaciones. Pero es que, además, se acordó “elevar la relación bilateral al nivel de asociación estratégica”. Esto facilita la cooperación entre ambos Estados. Sale beneficiada Colombia, con posibilidades en diferentes campos.

Lo de modificar el trazado de metro no hizo parte de la declaración conjunta, pero sí los esfuerzos para elevar los 2,1 millones de dólares de las exportaciones a Pekín. Ahora la Cancillería tiene la misión urgente de concretar con los ministros los acuerdos de cooperación firmados. Estos incluyen la comunicación férrea Pacífico-Atlántico para reparar el torpe mandato de desaparecer los Ferrocarriles de Colombia, que llegaron a tener 3.700 km de vías, recorriendo nuestro territorio patrio con pasajeros y carga.

Fidel Vanegas Cantor