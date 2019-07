San Andrés: belleza y abandono

Señor Director:



Hace una semana estuve de paseo con mi familia en San Andrés. Dudé al principio de si sería un buen destino. Algunos dijeron que no lo era; otros, que sí, por la belleza de su mar. Pues ambos tenían razón. La isla está bastante abandonada, tanto por el Gobierno como por sus propios habitantes.

Sin embargo, observar los hermosos colores del mar de San Andrés y sumergirse en él para admirar su fauna marina constituye una experiencia única e incomparable. Lo que más me sorprendió (en sentido negativo) fue el aeropuerto: siendo un destino visitado por tantos extranjeros, está en mejor estado el terminal de transporte de cualquier capital intermedia, como puede ser Neiva o Ibagué. Realmente da dolor de patria y profunda tristeza observar la corta visión que tenemos frente al gran potencial de nuestros paraísos turísticos. ¿Qué hacen con la cantidad de dinero que entra a la isla por el cobro de impuesto de entrada? Por persona hay que pagar 112.000 pesos, y no se ve inversión por ninguna parte.



Ariadna Rodríguez Vargas

Prevenir para no sufrir

Se refiere el secretario distrital de Salud a la función del médico general en el sistema de salud (EL TIEMPO, 01-7-2019). Algunos médicos tenemos claro que nuestra mejor labor no es formular ni remitir, sino educar en salud. Volver realidad el principio fundamental de la atención primaria de salud: hacer énfasis en la prevención, evitar que los sanos se enfermen.



Sabemos, por ejemplo, que el niño fumador pasivo está en grave riesgo de enfermar y morir. Que más importante que la fórmula del antibiótico para la neumonía, o del inhalador para el asma; o que la remisión al neumólogo pediatra, o al otorrino por las otitis, es la educación sanitaria medioambiental de la familia, y del mismo niño: cero tolerancia al aire sucio en el hogar (se incluyen carros y motos encendidos dentro de las viviendas, o humos de asados, de restaurantes, de inciensos, etc.).



No se entiende por qué la Secretaría de Salud nunca les ha advertido a los bogotanos sobre todos los graves riesgos que corren los niños expuestos al humo del cigarrillo. Desde la Bogotá Humana ni siquiera se lo menciona en las campañas preventivas. ‘Prevenir... para no sufrir’ es un buen lema sanitario.



Ancízar Campos, M. D.

El Gobierno debe prepararse

Además del espectáculo que se da en los medios con el señor Santrich, el Gobierno debería estar preparándose para la arremetida de estos desertores del proceso de paz, que, se ve a las claras, se evadieron de las zonas de concentración para rearmarse y atacar de nuevo al Estado. Ojalá no vayan a coger a las Fuerzas Armadas distraídas.



Nelson Barbosa

Bogotá

