Saber reconocer los aportes

SEÑOR DIRECTOR:

​

El editorial de EL TIEMPO (16/7/2023) se refiere a la inobjetable victoria de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por el fallo que niega las pretensiones de Nicaragua sobre nuestros límites marítimos. Se pondera el nombre de los destacados juristas negociadores nombrados por Gustavo Petro, incluyendo a representantes raizales.

La caballerosidad del Gobierno actual ha señalado, igual, el aporte de los gobiernos anteriores que trabajaron para lograr tan magnánimo resultado. Esto debe ser un aliciente para continuar la solución de los problemas que afronta el archipiélago.

Para otros casos también hemos propuesto que cuando se termine una obra no saque pecho solo el último actor para quedar en letras de bronce. Se debe dar crédito a todos los participantes, incluidos los trabajadores y órganos de control.

Fidel Vanegas Cantor

Delicadeza pública



SEÑOR DIRECTOR:

​

Se volvió casi diario que el actual gobierno salpique a la política de alguna zozobra. Una de tantas es la del contrato del esposo de la ministra Irene Vélez para una campaña de comunicación sobre cultivos ilícitos (no se sabe exactamente en qué consiste, lo cual hace de este caso algo más incierto y preocupante). Dice la filósofa que en dicho contrato no hay ilegalidad alguna. Pero lo cierto es que, aun en el supuesto de que no haya irregularidades, si de cambio y transparencia se trata, por mínima delicadeza ética, no debería accederse a ese tipo de actuaciones en aras de la construcción de una nueva política limpia y ejemplar que tanta falta hace.

Juan Guillermo Durán Mantilla

Un museo móvil



SEÑOR DIRECTOR:

​

El artista bogotano Juan Carlos Manrique Rojas ideó un museo móvil, con réplicas de unas de las obras pictóricas más famosas de la historia. Algunos autores son: Leonardo da Vinci, Buonarroti, Francisco de Goya, Gustav Klimt, Van Gogh, entre otros.

El proyecto original es Arteccia (Arte, tecnología y ciencia). Empezó en el centro comercial Chipichape, en Cali, con un éxito arrasador. Seguirá de manera continua por Latinoamérica, Estados Unidos, África, Asia, Europa y Oceanía. Apoyemos a nuestros artistas y sus innovaciones. Los museos al aire libre son necesarios para tener acceso a los grandes maestros de la historia.

Helena Manrique Romero

La relaciones con Venezuela

SEÑOR DIRECTOR:

​

Las relaciones colombo-venezolanas nunca han sido fáciles. En los últimos años, el apoyo de Chávez y Maduro a grupos ilegales colombianos ha sido justificadamente rechazado por gobiernos anteriores. Ahora se agrega el reconocimiento del general venezolano Cliver Alcalá de haber entregado armas a ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’.

El hecho de que el actual gobierno haya restablecido relaciones con ese país no obnubila ni disimula el enorme rechazo del colombiano del común, que no acepta, bajo ninguna justificación, la injerencia extranjera, que solamente ha avivado la hoguera del conflicto.

Mario García Arango