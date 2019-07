Rompevidrios: bandas criminales / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:

Las bandas de rompevidrios no son nuevas, pero cada vez son más numerosas, y más tenebrosas, porque atacan con armas blancas y de fuego. Los criminales, que también tienen miedo, muchas veces van bajo los efectos de la droga, como lo confesó una vez alguno. No hay duda de que la Policía trabaja duro contra este azote y hace inteligencia, pero se necesita el complemento de la justicia. Esta es clave. La Fiscalía y el Ministerio de Justicia deben actuar de la mano, si es necesario con el Congreso, para que estas acciones se califiquen como delitos mayores, como lo dice su editorial del primero de julio. Se trata de atraco a mano armada, intento de homicidio en muchos casos, o, claramente, de concierto para delinquir, porque son bandas entrenadas y comandadas. Lo que no puede pasar es que todos estemos expuestos, ya sea por el celular, la cartera o una prenda de vestir, a perder la vida o salir heridos. Esto no solo va contra la ciudadanía, que es la primera víctima, sino contra la ciudad, pues pocos querrán venir a exponerse a semejantes hordas. Todo tenemos que poner nuestro grano de arena, denunciando a los cómplices y dando aviso sobre los pasos de estos desalmados.

Ángel María Aguilar

SEÑOR DIRECTOR:



Les agradezco que hagan personal esta campaña contra las bandas de rompevidrios y de algunos venezolanos que han llegado a este país a delinquir y asesinar a desprevenidos transeúntes, como sucedió anteayer en la 116 con autopista. No hay derecho a que estos criminales, con varias entradas a la cárcel, queden libres en cuestión de horas después de ser capturados. Hay algunos con 46 entradas y que vuelven a la libertad en pocas horas. La justicia necesita una reforma drástica, pues es evidente que no está funcionando y que en nuestra sociedad, ser criminal se convirtió en una ‘forma de vida aceptada’, al menos por muchos conformes.

Felipe Bueno Angulo

Erradicación voluntaria

SEÑOR DIRECTOR:



EL TIEMPO (27-6-19) se refiere a la oprobiosa fama que llevamos como productores del 70 % de la cocaína en el mundo. Pierre Lapague, representante de ONU en la Oficina contra la Droga y el Delito, nos recuerda que es mejor la erradicación voluntaria porque con ella, la resiembra es del 6 %, mientras que con la forzada es del 40 %. Con esta, a los pocos meses se fumigaría de nuevo con el nefasto glifosato.

Debemos recordar que este es el medioambiente de los campesinos, que aún producen el 70 % de nuestra seguridad alimentaria. El problema debe analizarse más integralmente: importamos el 80 % del maíz. Entonces, que en Estados Unidos no consuman cocaína y en Colombia no compremos maíz con transgénicos.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá