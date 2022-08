Rodear a la Fuerza Pública

SEÑOR DIRECTOR:



Qué bien el editorial del 31-7-2022, ‘Arropar a la Fuerza Pública’. Felicitaciones y gracias.

Es de lamentar que esos criminales del ‘clan del Golfo’ se den el nombre de ‘Autodefensas gaitanistas’, profanando el nombre de un auténtico caudillo que invitó al cambio, pero no con incitación a masacres y destrucción. Sus marchas de silencio, llamados a construir una Colombia mejor, eran su diario pregón. No es asesinando como se abre paso al diálogo para frenar la barbarie.

“Brutal modalidad”, se llama con razón cuando vieron realizar esos grupos criminales contra una juventud que con ideal patriótico quiere ser guardiana de sanos e inermes ciudadanos, artífices de bien en diversos ángulos nacionales. Ante ello es indispensable que sea efectivo el llamado al rechazo unánime de toda Colombia, aplaudir y no desautorizar los golpes contundentes que las fuerzas del orden dan a esas demenciales actuaciones. Es esto cuanto espera el país del nuevo gobierno, liderado por quien da señales de firme enmienda de un pasado violento, con reiterado llamado a unidad nacional en torno a un solo ideal, como es crear unidos, con actos positivos, lo mejor para una nueva Colombia. Es preciso que esos jóvenes, guardianes del orden, se sientan arropados por el cariño y la solidaridad nacional y, que toda violencia sea repudiada.

Libardo Ramírez Gómez, obispo

Vías como prioridad

En EL TIEMPO de 1-8-2022, el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura se refiere nuevamente a la autopista del Sol.



En 1958 estudiaba mi primaria en el colegio de Villeta y pude conocer a ingenieros y topógrafos con unos planos, para entonces muy enredados para mí. Ahora comprendo que era el trazo de la vía sobre curvas de nivel...



Lo que no he podido desenredar es que hayan transcurrido 64 años sin que se logre concluir tan importante vía, clave para unir el centro del país con el litoral Atlántico.

Una paradoja que se cita en el artículo es que en el Sistema General de Regalías hay un saldo de $ 7 billones sin ejecutar... ¿Entonces? Esta debe ser una prioridad para la Colombia Humana. Igual que las vías terciarias, que deben unirnos con las comunidades rurales.

Fidel Vanegas Cantor

Excandidatos para contralor



La necesidad de combatir la corrupción, que ha inundado todo el país (por ejemplo: los dineros perdidos para los niños que estuvieron desescolarizados más de lo necesario, los 70.000 millones de pesos en el Mintic, el desfalco para la implementación del Ocad Paz –$ 650.000 millones de pesos–, etc.), coincide con la elección del contralor general, entre una lista de elegibles, cuyos integrantes, en mi concepto, no reúnen las calidades que deben exigirse y Colombia merece y necesita.



Por ello, ahora que el Congreso quiere proponer una nueva lista, podría aprovecharse para incluir a los precandidatos derrotados (Peñalosa, Fajardo, Fico, Barguil, etc.) y elegir entre ellos a quien mejor reúna las condiciones de ética, transparencia, independencia y méritos que deben exigirse para ese cargo, cuya mayor responsabilidad sea combatir la corrupción.

David Guillermo Puyana Silva

Bogotá