Robos y dificultad para denunciar

Señor Director:

El viernes pasado, a eso de las 5 de la tarde, dentro de uno de los buses de TransMilenio, un sujeto me rapó el celular y también la billetera, que contenía mi cédula de ciudadanía, dinero y otros documentos; el hecho delictivo sucedió en el trayecto al norte de la ciudad, mientras los agentes se dedican a chatear y la vigilancia, a mirar despreocupadamente a los numerosos colados. El delincuente salió como si nada del sistema de transporte.

Ante la publicidad de la página web de la Policía, que dizque recibe denuncias en línea de manera muy eficiente, decidí llamar para instaurar el denuncio, pero allí no me recibieron mi queja debido a que no tenía el dato sobre la fecha de expedición de mi cédula de ciudadanía.



Como muchas personas lo han dicho, Bogotá es la ciudad de las oportunidades, pero sus problemas son cada día más graves e insólitos, y claramente se ve que falta una acción efectiva y drástica de la Policía Nacional en TransMilenio, sistema que es una vergüenza comparado con el aseo, la atención y seguridad del Metro de Medellín. No hay derecho.



Fabio Becerra Ruiz

Bogotá

Nuestros pedalistas en Europa

Como ciclista aficionado, que madruga a practicar el bello deporte, y como admirador del pedalismo nacional de siempre, de las viejas glorias y de esta cochada de hoy que rueda por las carreteras de Europa, quiero darle las gracias por el comentario ‘Un ‘escarabajo’ en el podio’. Es justo con nuestros ciclistas, que se miden más que dignamente con los mejores del mundo, contra climas, vientos y estrategias. Ganar es una hazaña, y estar en el podio, como lo hizo Miguel Ángel López, es ya una conquista grande, un triunfo. Ya vendrán mejores tiempos, ya los veremos con las camisetas de campeones. Seguramente, como dijo Nairo, hay que analizar a ver si se falló, pero condiciones y amor propio sobran.



José Francisco Piñeres

Bogotá

Centenario de un juglar

Este martes 18, la música vallenata celebra el centenario de ese gran juglar como lo fue Juan Manuel Polo Cervantes, más conocido como Juancho Polo Valencia, nacido en el corregimiento de Candelaria, Magdalena.



Admirador del bardo payanés Guillermo Valencia y su poesía moderna, optó por reemplazar su segundo apellido, Cervantes, por el de Valencia.



Sintiéndose culpable al haber estado ausente durante el parto de su esposa, Alicia María Hernández Pérez, quien murió en la operación, le rindió un sentido homenaje con un lamento traducido en un son que tituló Alicia adorada’ hoy grabado por muchos intérpretes.



Juancho Polo fue un auténtico representante de la juglaría vallenata y descolló con otras reconocidas composiciones como Lucero espiritual, Sí, sí, sí y Marleny. Este centenario es propicio para recordar a ese gran valor de nuestra música folclórica, uno de los máximos exponentes del patrimonio vallenato.



José Portaccio Fontalvo

Bogotá

